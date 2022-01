Sénégal: Listes en compétition, carte électorale, bureaux de vote, budget, fichier - Les Territoriales en chiffres!

3112 listes de candidats par circonscription électorale sont en lice pour les élections départementales et communales de dimanche prochain sur l'étendue du territoire nationale.

Aux dernières élections locales de juin 2014, il y avait 2707 listes de candidats en compétition. Aussi, l'institution de la caution pour filtrer les candidatures n'a pas empêché la pléthore de listes et son lot de conséquences ; notamment le choix des couleurs et l'impression des bulletins en plus du coût économique.

En outre, 15 066 bureaux de vote hors contentieux électoral ont été dénombrés. En effet, ce nombre n'intègre pas la quarantaine de listes soumis à la Cour suprême par l'opposition et l'administration territoriale (préfets et sous-préfets). Si le budget de l'organisation des locales de 2014 tournait autour de 15 milliards de FCfa, c'est l'omerta sur le budget des territoriales de dimanche prochain. Aucune information officielle n'est encore disponible à ce jour.

Selon le rapport de la dernière Mission d'audit du fichier électoral (Mafe) 2021, l'évolution de la population électorale renseigne que " de la refonte de 2016, à la révision de 2018, le nombre d'inscrits est passé au niveau national de 6 048 864 à 6 373 449 électeurs sénégalais de l'intérieur soit une augmentation de 5,4% correspondant à une croissance moyenne annuelle est de 2,7%.

Selon le document, " la population potentielle des électeurs estimée par l'Ansd au 1er janvier 2019 s'établit à 8 413 851. Le nombre d'inscrits rapporté au potentiel des électeurs évalue le taux d'inscription à 75,7% de la population résidente avec d'importantes variations selon les régions ". Le fichier ainsi constitué est " représentatif de la population sénégalaise dans sa diversité géographique et sa composition femme/homme et selon les différentes catégories d'âge ", indique ledit rapport.

A l'image de la composition femme/ homme de la population en âge de voter, " le fichier des électeurs sénégalais de l'intérieur compte plus de femmes (51,3% de l'électorat) que d'hommes ; correspondant à un rapport de 105 femmes pour 100 hommes. La représentativité de l'électorat au niveau des communes fait partie des principaux griefs du fichier.

L'effectif d'inscrits dans certaines communes serait supérieur au potentiel électoral. Cette problématique a fait l'objet d'" un document remis par le comité de suivi à la mission d'audit ". Après vérification fournies par l'Agence, " les données de population en âge de voter n'ont pas été confirmées par l'Ansd ". L'analyse de la population électorale montre que " le fichier électoral est représentatif de la diversité géographique de la population sénégalaise ".

Si le poids démographique des différentes entités territoriales est globalement reflété dans le fichier électoral, il en est moins des différentes catégories d'âges. En effet, " les jeunes (18-25 ans) et particulièrement les nouveaux majeurs sont sous représentés ", souligne la source. Au vu de tout ce qui précède, le fichier électoral audité en 2021, " malgré quelques légères anomalies relevées, est cohérent et fiable ". Cependant, " il reste perfectible et nécessite la mise en œuvre des recommandations de l'audit pour les prochaines révisions des listes électorales ".