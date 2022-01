Sénégal: Ouvrage collectif - Dans l'enfer des victimes des violences basées sur le genre

Dans un ouvrage collectif paru en octobre dernier (Editions Lakalita), une vingtaine d'auteurs lèvent un coin du voile sur les violences basées sur le genre (Vbg) en Afrique.

" Jusqu'à ce que mort s'ensuive ! ", au-delà d'apporter une contribution par rapport à la prévention de ces violences, cherche aussi à dire stop aux pressions et injonctions sociales et institutionnelles remettant en cause les droits des femmes.

Bonheur déçu, rêve éventré, corps balafré... " Jusqu'à ce que mort s'ensuive ! " renseigne sur l'enfer que vivent de nombreuses femmes sur le continent. Il sonne l'hallali des combats menés depuis de nombreuses années en Afrique afin que les violences faites aux femmes s'estompent.

Ce livre, publié aux Editions Lakalita en 2021, est une composition d'histoires, de récits et de faits d'actualité renseignant encore sur la souffrance de la gent féminine dans nos sociétés où le pouvoir patriarcal et autoritaire continue de dicter encore sa loi. Cela, en dépit du vent de la modernité et d'une uniformisation culturelle de plus en plus pesante. Dans cette œuvre collective sur les violences basées sur le genre (Vbg), l'on ressent dans chaque phrase ou presque les trémolos des voix féminines secouées par l'enfer qu'exerce des mâles au cœur froid et fermé. La souffrance physique et psychologique, l'humiliation et parfois la terreur est le quotidien des millions des femmes.

Dans ce livre de plus de 300 pages, une vingtaine d'auteurs, constitués en majorité de dames, haussent la voix pour dire basta. Assamala Amoi, Fatoumata Kane, Nathasha Pemba, Ndeye Dieynaba Ndiaye, Monique Ilboudo, Marième Faye, Cécile Sow, Odome Angone pour ne citer que celles-là ouvrent une fenêtre sur les drames que vivent leurs pairs. Elles offrent une occasion inédite aux lecteurs de pénétrer dans les secrets de ces épouses qui ont choisi, compte tenu du poids de la société et de la religion, de s'emmurer dans un silence de mort.

Messages puissants aux hommes

Dans cet ouvrage, les histoires se succèdent, mais elles ont en commun ce fait de dénoncer et (de)montrer les abus des hommes, de la société, de la religion, sur le " sexe faible ". L'enfer du foyer, c'est bien l'homme qui a choisi d'être insensible à la souffrance féminine et à se parer des atours de l'hypocrisie et de l'infidélité. Défenseur de la loi rigide patriarcale, il n'en a cure des sanglots de sa reine. " Jusqu'à ce que mort s'ensuive !" fait le procès des hommes avec des " histoires scabreuses quotidiennes de viols, de violences physiques, morales, économiques, de féminicides ".

Devant cette violence qui semble s'éterniser, les femmes se mobilisent pourtant. Dans certains pays d'Afrique, les choses commencent à bouger dans le bon sens. Dans sa contribution, Fatoumata Kane K-Zerbo, directrice des Editions Lakalita, pense que " la lutte contre toutes les violences faites aux femmes doit être au cœur des politiques gouvernementales et ne pas rester figée sur du papier glacé sans impact réel sur le terrain ".

Cet ouvrage collectif sur les Vbg porte l'empreinte de l'écrivaine franco-ivoirienne, Assamala Amoi. Il a pour objectif " de transmettre aux hommes africains des messages puissants, pour dénoncer et combattre ensemble le phénomène indigne des violences intra ou extra-familiales, sexistes, sexuelles, physiques, morales, économiques, psychologiques, qui touche des millions de filles et de femmes, et sans distinction d'âge ni de milieu social ".