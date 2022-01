Sénégal: Ziguinchor - "Tout le matériel électoral est déjà sur place" (Gouverneur)

Ce dimanche, 292.324 électeurs sont appelés aux urnes sur toute l'étendue du territoire régional pour départager les différentes listes en compétition. Du point de vue de l'organisation, le gouverneur de région a indiqué hier au terme d'une visite de terrain que, " tout est fin prêt " pour un bon déroulement de ce double scrutin.

ZIGUINCHOR- Dans la région de Ziguinchor, le matériel électoral est bien en place. Selon le chef de l'exécutif régional, pour l'instant aucun manquement n'a été signalé dans un département ou localité quelconque. Aussi, Guédj Diouf a précisé que, dimanche tous les Ziguinchorois peuvent aller voter sans aucun problème dans la mesure où il n'y aura aucun impair du point de vue organisationnel.

" Nous avons entamé depuis ce matin (hier) une visite de supervision de la mise en place du matériel électoral au niveau des préfectures et sous-préfectures. Sur place, nous avons constaté, partout où nous sommes passés que le matériel électoral a bien été réceptionné. Les bulletins imprimés et autres documents électoraux sont bien reçus. Le tout a été conditionné par bureau de vote et mis à la disposition des forces de défense et de sécurité ", a-t-il rassuré, rappelant que toutes les dispositions sécuritaires seront prises pour " sécuriser tous les lieux de vote ".

Sur un autre registre, Guédj Diouf s'est félicité du climat " de paix et de sérénité " qui a prévalu depuis le début de la campagne électorale dans la région de Ziguinchor. Pour lui, les acteurs politiques ont fait montre " d'une grande " maturité. De plus, a-t-il recommandé aux électeurs, d'adopter ce même comportement républicain le jour du scrutin. Le gouverneur les a tout de même invités à aller accomplir leur devoir citoyen "et à retourner tranquillement chez eux pour attendre les résultats issus des urnes ".