Afrique: CAN 2021 - Antonio Conceiçao - " J'ai énormément confiance en mes joueurs "

Lundi, les Lions Indomptables du Cameroun croisent le fer avec les Comores en huitièmes de finale de la CAN 2021.

Chez lui, le Cameroun a fait preuve de solidité et de caractère. Le quintuple champion d'Afrique a empoché la 1ère place de son groupe de la CAN 2021 pour atteindre les huitièmes de finale, stade de la compétition qu'il n'a pas su passer il y a 3 ans. Face aux Comores pour une place en quart de finale, le sélectionneur du Cameroun, Toni Conceiçao, ne se voit pas perdre.

" On sait que d'énormes difficultés nous attendent " : Antonio Conceiçao est confiant, mais mesuré. " Les Comores sont l'un des outsiders de cette CAN, a reconnu le sélectionneur du Cameroun après la séance d'entraînement de vendredi. Cette équipe a montré qu'elle bataille beaucoup. Elle a des joueurs très dynamiques et très vifs. "

S'il considère les Comores comme un adversaire sérieux, Antonio Conceiçao ne les craint pas non plus. Le technicien portugais croit aux chances de son équipe. " On se prépare par rapport à ce qu'on a pu observer, a-t-il souligné. J'ai énormément confiance en mes joueurs. Ils ont ce qu'il faut pour gagner ce match. " Même s'ils devront faire preuve d'une certaine prudence. " C'est une CAN pleine de surprises. On a vu des équipes classées au rang d'outsider tenir tête à des pays de haut calibre qui sont habitués à jouer le haut de tableau. Les joueurs sont avisés ", conclut Conceiçao.