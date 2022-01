Afrique: CAN 2021 - Le Nigeria favori pour remporter le trophée selon Gernot Rorh

Pour Gernot Rorh, ancien sélectionneur du Nigeria, avec l'élimination de l'Algérie, le Nigeria se place comme un favori de cette CAN 2021.

Le Nigeria est désormais l'un des grands favoris de cette CAN 2021. Les Super Eagles et les Aigles de Carthage se livreront l'un des chocs des huitièmes de finale de la compétition. Les Super Eagles ont été l'équipe exceptionnelle des phases de groupes de la CAN 2021. Les triples champions d'Afrique ont terminé avec le maximum de neuf points et sont considérés comme nouveaux favoris pour remporter le trophée.

Avec trois victoires en trois matches, six buts marqués et un seul encaissé, le Nigeria, qu'il connaît bien, " ne m'a pas surpris, dit Gernot Rorh. C'est pour moi le favori après la phase de poule. C'est l'équipe la plus en jambes, la plus efficace. L'équipe a été bâtie pour gagner depuis cinq ans. Ils se connaissent très bien. Ça me fait plaisir de les voir remplir le contrat même s'il faut se méfier des matches éliminations directs, c'est complètement différent.

Elle doit faire attention de ne pas tomber dans la facilité. Je pense qu'elle est capable de tenir la pression. C'est toujours une équipe jeune mais elle a de la maturité. Certains ont fait la Coupe du monde en Russie. Beaucoup ont collecté une expérience qui doit leur servir maintenant. "