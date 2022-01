Afrique: CAN 2021 - Les Comores sans gardien de but face au Cameroun en huitièmes de finale ?

Les Comores pourraient affronter le Cameroun en huitièmes de finale de la CAN 2021 sans gardien de but.

Une situation incroyable ! A l'aube d'un match très important face au pays hôte de la CAN 2021, le Cameroun, l'équipe nationale comorienne doit faire face à un grand nombre de joueurs touchés par le Covid.

Après une victoire complètement folle avec un but dans les dernières minutes face au Ghana (2-3), les Comoriens étaient repêchés comme l'un des meilleurs troisièmes. Mais alors que les Cœlacanthes doivent jouer le Cameroun dans deux jours, de grandes difficultés se dressent sur leur chemin, la faute au Covid. L'équipe nationale compte en effet 12 personnes testées positives. Le sélectionneur Amir Abdou est touché par la pandémie, tout comme les seuls gardiens (puisque Salim Ben Boina est blessé) encore à disposition : Moyadh Ousseini et Ali Ahamada. La tenue du match est plus qu'incertaine.

" On essaie de gérer cela du mieux que l'on peut. On a aussi deux kinés qui sont touchés. C'est un moment difficile, on essaie de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour essayer de trouver des solutions alternatives mais sans le coach et surtout sans nos gardiens, la solution est assez compliquée. On ne perd pas espoir, on va tenter de trouver des solutions ", a annoncé le sélectionneur des Comores.