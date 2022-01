Sénégal: Élection locale Matam - Farba s'érige en gardien du temple

Farba Ngom, le coordonnateur départemental de Matam de l'Alliance pour la République (APR) et de Benno Bokk Yakaar (BBY) ne fléchit pas dans la dynamique d'amener à bon port la liste départementale de sa coalition malgré la présence de candidatures parallèles portées par des frères de son parti.

Au-delà de l'ambition qu'il nourrit de voir toutes les listes de la mouvance présidentielle remporter les suffrages au niveau des dix communes du département dont il est le coordonateur, le plénipotentiaire s'est distingué durant cette campagne par son ardent désir d'amener à bon port la liste départementale de la coalition. Fort de cet aspect, le responsable politique qui entend " reproduire le scénario des locales de 2014 ", pour non seulement reconduire son leadership sur un terrain de son avis, acquis à Macky Sall, n'a cessé de remettre en cause, les listes parallèles qu'il a jugées être des " entreprises de dissidence et de sabotage " qu'il faut combattre.

Face à cette dynamique, les différents thèmes dominants développés par les affidés du coordonnateur départemental et lui-même, ont porté sur " l'illégitimité " des listes parallèles, portées par " des apéristes qui doivent tout au président Macky Sall ". Dans la volonté de contrer toute avancée " des dissidents ", le député maire des Agnam, porte étendard du rassemblement n'a pas lésiné sur les moyens aussi bien sur le plan de la logistique, que sur le plan financier durant près d'une vingtaine de jours de campagne où le plus petit hameau a été visité. Dégageant le bilan de cette campagne, en marge d'un meeting qui s'est terminé au petit matin, à Agnam Civol, le maire des Agnam a déclaré être très confiant de sa campagne et en avoir retiré beaucoup de satisfaction.

" Les candidats de Benno Bokk Yakaar, travaillent énergiquement pour la satisfaction des attentes des populations. Malgré les soubresauts, sans importance du reste, la coalition de Benno domine, pleinement de la tête et des épaules, en témoigne la grande mobilisation des électeurs qui manifestent à chaque rassemblement leur engagement et leur détermination".

Le maire sortant qui sollicite un autre mandat après avoir affirmé ne pas avoir " d'adversaires attitrés dans sa commune ", dit miser sur " son bilan et son expérience pour être reconduit à la tête de la collectivité avec un score de 95% ".