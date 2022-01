Afrique: CAN 2021 - Edmond Tapsoba (Burkina) - " Cette CAN est l'une des compétitions les plus dures"

Ce samedi 22 janvier 2022, présent en conférence d'avant-match du huitième de finale de dimanche prochain entre le Gabon et le Burkina, Edmond Tapsoba (international burkinabè) a évoqué l'état d'esprit des Etalons ainsi que leur volonté de passer ce tour.

" Cette Can est l'une des compétitions les plus dures car on voit qu'il y a beaucoup de grandes équipes qui sont en difficulté. Cela veut dire que tout peut arriver. De notre côté, on est prêt à tout donner pour nous qualifier. On va donc aborder le match de demain avec beaucoup de sérieux et de concentration et beaucoup d'agressivité.

Quand on aura le ballon, on va vite se projeter vers l'avant. A la fin, on verra ce que ça va donner ", a déclaré l'Etalon Edmond Tapsoba. Les burkinabès ont donc déjà le plan de jeu en mémoire. Pour savoir si les choses se passeront comme ils l'ont pensé, rendez-vous demain dimanche 23 janvier 2022 à partir de 16H GMT au stade de Limbé.