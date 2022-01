Afrique: CAN 2021 - Jalel Kadri (Tunisie) - " On respecte le Nigéria [... ] mais on ne craint rien "

Le sélectionneur adjoint de la Tunisie a annoncé ce samedi, les couleurs du choc des huitièmes de finale contre le Nigéria prévu ce dimanche 23 janvier, au stade Roumdé Adjia de Garoua. Face aux Super Eagles, Jalel Kadri affirme que son groupe, même perturbé par le covid, va jouer à fond.

En l'absence du sélectionneur Mondher Kébaïer, suspendu après avoir écopé d'un carton rouge lors du match contre la Gambie, c'est l'adjoint Jalel Kadri qui s'est présenté devant la presse. Malgré un groupe diminué par plusieurs cas covid, le technicien reste ambitieux.

"L'Équipe Nationale tunisienne a une histoire, une expérience et de la qualité. Nos ambitions sont élevées, nous avons confiance en l'équipe, nous avons de l'expérience et de la confiance en nous. Nous avons des chances égales contre le Nigéria. Nous avons 23 joueurs qui sont prêts et nous avons mis en place des changements qui seront découverts au cours du match" a indiqué Kadri en conférence de presse d'avant-match.

" On respecte tous les adversaires, face à qui on va jouer. Le Nigéria, c'est une équipe qui a un potentiel offensif très important. On respecte le Nigéria. Durant la première phase de cette compétition, ils ont été très performants. Mais je le répète, on respecte tout le monde, mais on ne craint rien " a ajouté l'adjoint, qui devra composer dimanche avec une dizaine d'absence dans le groupe.