Afrique Centrale: Et Pointe-Noire s'imposa...

Alors que le Bassin du Congo s'impose sur la scène mondiale comme l'un des acteurs clés de la protection de la nature et de la lutte contre le dérèglement climatique, le port en eau profonde qui ne cesse de s'étendre et de se moderniser sur la rive sud du golfe de Guinée devient au fil des jours, des années, des décennies, l'un des acteurs clés du développement de l'Afrique centrale, région des Grands Lacs comprise.

Et c'est précisément le message très stratégique que le président Denis Sassou N'Guesso est venu délivrer ce week-end à Pointe-Noire, en inaugurant l'Hôpital général de Ngoyo, en mettant en service les voies pavées de plusieurs quartiers de la deuxième plus grande ville du Congo et en remettant à ses gestionnaires les clés du nouveau siège du Port autonome.

Si l'on veut prendre la juste mesure de ce qui se passe aujourd'hui sous nos yeux, il faut regarder avec la plus grande attention la carte de cette zone géographique et évaluer concrètement l'enjeu que constitue l'ouverture de cette partie du continent pour les peuples africains bien sûr, mais aussi et plus largement pour l'économie mondiale dans son ensemble. Plus le temps passe, en effet, et plus le golfe de Guinée s'impose comme l'une des voies essentielles du commerce maritime par où transitent chaque jour des milliers de navires et qui permet aux pays de la région d'exporter les immenses ressources naturelles qu'ils détiennent.

Longtemps perçue comme une zone dont la principale, voire même l'unique richesse provenait de l'exploitation " on shore " et " off shore " des hydrocarbures, cette partie de l'Océan atlantique devient l'un des acteurs incontournables de l'économie mondiale. Ce qui explique, soit dit en passant, pourquoi la piraterie y prend ses dimensions présentes et conduit les Etats riverains à s'organiser sur le plan militaire afin de la combattre et de protéger les navires qui l'empruntent. Ce qui explique aussi pourquoi les grandes puissances du temps présent s'engagent résolument au côté des pays de cette sous-région du continent afin de les aider à s'équiper pour mieux exploiter leurs ressources naturelles et donc tirer elles-mêmes des bénéfices de cette croissance.

Placé au cœur de cette zone stratégique du globe terrestre, le port de Pointe-Noire et le vaste espace qui l'entoure sont appelés à jouer un rôle essentiel dans le vaste mouvement économique, financier, sécuritaire qui se précise de jour en jour. D'où l'attention que leur portent les plus hautes autorités du Congo mais aussi des pays proches, parmi lesquels figure en bonne place la République démocratique du Congo dont le président, Félix Tshisekedi, vient tout juste de prendre la direction de la Communauté économique des Etats de l'Afrique centrale (CEEAC).

Qu'il nous soit permis, en conclusion de tout ceci, de souligner le fait que dans ce contexte très positif, il importe au plus haut point de protéger, de restaurer, de mieux faire connaître les lieux où s'est écrite dans les siècles précédents l'Histoire de cette partie du monde. A Loango et Diosso tout particulièrement, exactement comme les Sénégalais ont su le faire en donnant à l'Ile de Gorée la place éminente qu'elle occupe aujourd'hui dans le souvenir et la narration du passé.

AUTHOR: Jean-Paul Pigasse

Edition:

Édition Quotidienne (DB)

