Congo-Brazzaville: Infrastructures - Le nouveau siège du Port autonome de Pointe-Noire inauguré

Accompagné de quelques membres du gouvernement, des autorités locales, civiles et militaires, le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, a inauguré le 22 janvier le nouveau siège moderne du Port autonome de Pointe-Noire.

A la forme d'un voilier, le nouveau siège administratif du Port autonome de Pointe-Noire (PAPN) est bâti sur une surface de 16 201 m2. C'est un édifice ultramoderne à la structure architecturale très futuriste de 64,7 m de hauteur, équipé d'un système de climatisation centralisé et composé de deux ailes dont l'une de quinze niveaux et l'autre avec pied à terre.

Cet immeuble comprend quatre ascenseurs, des locaux techniques, des entrepôts, un local de sécurité et de surveillance, une salle d'attente VIP contrôlée par un système de sécurité biométrique, des bureaux, des salles de négociations, des compartiments VIP, des salles de réunion, neuf compartiments destinés aux cyber usagers, une salle d'archives, une bibliothèque, une suite présidentielle, un bureau présidentiel, un bureau du protocole, un salon privé, une salle de réception, un bar, des salles de détente et des salons VIP

Selon le directeur du PAPN, Séraphin Balla, l'inauguration de cet immeuble constitue pour les travailleurs un motif de fierté, de réconfort et surtout de motivation qui doit contribuer plus que jamais au rayonnement de ce port. " Avec cet immeuble, une nouvelle page de l'histoire du Port autonome de Pointe-Noire s'écrit et s'inscrit dans la politique de modernisation de notre plate-forme portuaire. Avec le programme d'investissement prioritaire mis en place à travers le partenariat public-privé, le port de Pointe-Noire a entamé sa transformation depuis 2009; ce qui lui a permis, par l'extension et la modernisation de ses infrastructures et équipements, de s'arrimer aux standards internationaux du transport maritime ", a-t-il déclaré.

Présentant techniquement cet immeuble, le ministre de l'Aménagement du territoire, des Infrastructures et de l'Entretien routier, Jean Jacques Bouya, a signifié que le coût total de ces travaux s'élève à 25 milliards 537 millions F CFA hors taxes. Ce projet a été financé à 60% par le budget de l'Etat congolais et à 40% par la facilité accordée au PAPN.

Pour sa part, le ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande, Jean-Marc Thystère Tchicaya, a expliqué que ce chef d'œuvre est l'une des manifestations de la vision que le président de la République a pour le Congo, en particulier pour ce fleuron de l'économie nationale congolaise qui est le PAPN. "Conformément à sa vision, le président de la République a accompagné le Port autonome de Pointe-Noire dans la réalisation de ses ambitieux projets... ", a-t-il déclaré.

Maillon essentiel de l'économie et des systèmes de transport au Congo, véritable hub pour les échanges commerciaux avec l'extérieur, ce port méritait un siège administratif digne de son statut et de sa vocation. Le projet de construction de ce bâtiment a pris corps le 23 décembre 2011 au boulevard de Loango sur le littoral, lors de la pose de la première pierre par le président de la République. Le nouveau siège offre de meilleures conditions de travail au personnel et des prestations de service de qualité aux usagers. Il réunit en un même endroit quasiment l'ensemble des services du port. Ce qui favorise de facto une bonne circulation des documents et des informations pour un rendement optimal du travail.