Congo-Brazzaville: Quand des pseudo-pasteurs internent des malades !

L'ampleur que prend ce phénomène dans nos milieux appelle une dénonciation catégorique, car plus un membre de la famille reste longtemps interné dans une église de réveil du quartier, plus il court un gros risque de voir sa maladie s'aggraver par manque d'un diagnostic approprié et conséquent.

Entre nous soit dit, est-il judicieux qu'une église de réveil de quelque nature que ce soit se permette d'interner des malades comme ce qui se passe dans des quartiers maintenant ? Toute maladie appelle d'abord un diagnostic bio-physiologique pour identifier avec exactitude sa vraie cause. Après viendra l'étape de l'administration du traitement y relatif, et enfin le contrôle pour voir si le microbe a été détruit.

Ces étapes se passent à l'hôpital qui est un endroit idéal pour interner un malade, et non pas dans des paroisses comme cela se fait actuellement. Pourtant, l'église de réveil du quartier n'a ni appareillage bio-médical approprié, ni l'expertise qu'il faut, encore moins une thérapie pour pouvoir examiner l'organe affecté ou lésé et le soigner par la suite.

Des maladies ont chacune un traitement approprié et certaines nécessitent même une chirurgie. Cela découle d'abord et avant tout d'un diagnostic hospitalier.

Alors pourquoi diable, à la recherche des gains faciles, des pasteurs accepteraient-ils d'interner des malades au sein de leurs assemblées religieuses, combien même ils savent pertinemment que ces malades ne seront pas traités et guéris somatiquement ? Ce sont donc des trompeurs et sont partout pour créer des idées fausses. Le pasteur n'a jamais du tout déterminé l'origine microbienne d'une pathologie pour la détruire par la suite.

Encore qu'il s'agisse d'un problème psychologique, psychique, psychiatrique ou psycho-somatique, des hôpitaux spécialisés sont habiletés à le regarder. Les hôpitaux peuvent décider de l'hospitalisation ou non du malade, contrairement à ce qui se passe dans ces églises de réveil qui enchaînent, ligotent et même flagellent des malades pendant des jours et des jours sans savoir la cause réelle du mal dont ils souffrent.

Il est plus judicieux et humain, car cela va de la santé publique, que des églises de réveil abandonnent ces pratiques qui ne les honorent pas. Il est question ici de laisser aux hôpitaux seuls la compétence d'interner des malades, car ils en ont les moyens bio-techniques et l'expertise qu'il faut pour les guérir.