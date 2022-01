Afrique: Nigeria - Tunisie - Qui s'envolera plus haut ?

Ce sera un affrontement entre deux titans lorsque les Super Eagles du Nigeria affronteront les Aigles de Carthage de Tunisie à Garoua.

Les deux anciens champions tenteront chacun de décrocher une place en quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations TotalEnergies, Cameroun 2021.

Ils se sont rencontrés pour la dernière fois lors du match pour la troisième place en Égypte 2019, et le Nigeria l'avait emporté 1-0 ce jour-là.

Fiche du match

Date : 22 janvier 2022

Heure : 20h00 heure locale (19h00 GMT)

Lieu : Stade Roumde Adjia, Garoua

Comptant pour : les huitièmes de finale

Match : Nigeria - Tunisie

Nigéria - Confiance maximale

Les Super Eagles ont été la seule équipe à obtenir le maximum de points en phase de groupes. Cela donnera aux hommes d'Augustine Eguavoen un maximum de confiance avant les huitièmes de finale.

Le Nigeria a commencé la campagne avec une victoire 1-0 contre l'Egypte, et une autre 3-1 contre le Soudan, avant de conclure sa campagne de groupes avec une victoire 2-0 contre la Guinée Bissau.

Champions en 1980, 1994 et 2013, le décompte maximal de la phase de groupes et les performances divertissantes peuvent donner aux Super Eagles le moral nécessaire dans leur quête d'un quatrième titre en Coupe d'Afrique des Nations.

Ce qu'ils ont dit

Augustine Eguavoen (entraîneur, Nigéria)

"Nous avons dominé notre groupe avec le maximum de points, mais c'est une toute autre histoire, et les joueurs et le staff technique le savent bien. On n'en a pas fini avec ce qu'on avait dans le groupe. Nous travaillerons ensemble pour les prochaines étapes. Nous envisageons d'aller le plus loin possible. Être nommé meilleur entraîneur de la phase de groupes, c'est grâce aux joueurs. Ils font gagner les entraîneurs. La Tunisie méritait de se qualifier, et nous nous respectons. Nous avons tous les deux le même objectif qui est de gagner et de nous qualifier. Nous continuerons à travailler de la même manière."

Wilfried Ndidi (milieu de terrain, Nigéria)

"Il n'y a pas de grande différence entre notre équipe en 2019 et celle-ci. Nous travaillons et nous divertissons tout en gardant notre esprit d'équipe. Jouer à Garoua est un avantage pour nous, nous avons beaucoup de soutiens ici et nous en avons besoin. Il n'y a pas de joueurs préférés dans l'équipe. L'entraîneur décide qui joue et nous avons tous le même objectif."

Tunisie - Un nouveau départ

Bien qu'ils aient été favoris pour terminer en tête de leur groupe, les Aigles de Carthage ont souffert pour trouver une place en huitièmes de finale qu'ils n'ont atteint qu'en tant que l'une des quatre meilleures troisièmes équipes.

Une victoire 4-0 sur la Mauritanie a assuré leur passe, mais elle est intervenue entre deux défaites 1-0 contre le Mali et la Gambie respectivement. Et le groupe a été mis en lumière par les Tunisiens qui ont raté trois penaltys, un à chaque match et via trois joueurs différents.

Frappés par de nombreuses absences, ce serait une mission difficile pour les champions 2004, mais ils vont tout donner pour s'offrir un nouveau départ.

Ce qu'ils ont dit

Bilal Kadri (entraîneur adjoint, Tunisie)

"Notre objectif était d'atteindre le deuxième tour et nous l'avons fait. Nous avons beaucoup de confiance malgré les difficultés que nous rencontrons. Nous savons bien à quel point le Nigeria est fort, mais nous sommes tous prêts à aller loin dans ce tournoi.

Notre moral est bon, et nous avons des joueurs expérimentés et formidables. La chance n'était pas de notre côté, mais c'est le football. Nous aurions souhaité ne pas être affectés par la COVID-19, mais nous devons faire face à la situation de manière professionnelle. Chacun donnera 200% de ses pouvoirs."

Aissa Laidouni (Milieu de terrain, Tunisie)

"Nous jouons tous pour l'équipe. Nous nous concentrons uniquement sur la compétition et sur la façon de travailler. Nous ne pensons pas aux problèmes. Notre objectif est le jeu et nous ferons de notre mieux pour gagner. Nous n'étions pas assez bons contre la Gambie et nous avons été punis à la fin. Nous avons appris la leçon et corrigerons nos erreurs et ferons de notre mieux. C'est du passé maintenant et nous nous concentrons sur ce qui arrive. Nous ne craignons personne et quand viendra le match, vous trouverez des soldats qui donnent tout."