Cote d'Ivoire: Nouvelle drogue sur le marché ivoirien - La police prévient sur les gros risques

" Des risques d'asphyxie, de perte de connaissance, de troubles neurologiques et cardiaques... " Tels sont les dangers auxquels s'exposent tous ceux qui s'adonnent à la drogue contenant le protoxyde d'Azote qui vient de faire son apparition sur le marché ivoirien.

A en croire la Direction de la Police des Stupéfiants et des Drogues qui a saisi une importante quantité de protoxyde d'azote, cette matière dangereuse est utilisée en médecine pour ses propriétés anesthésiques et antalgiques. " C'est est un gaz incolore avec une odeur et un goût légèrement sucré ", précise la publication de la Direction générale de la Police Nationale.

Se voulant préventive, la Directrice de la Police des Stupéfiants et des Drogues (DPSD), le Commissaire Divisionnaire de Police Toure Mabonga Epouse Atché a souligné que des cas de décès liés à l'usage de cette drogue ont été relevés en Europe. C'est pourquoi, elle invite tout le monde à la lutte. " Cette lutte est une affaire de tous, c'est pourquoi, nous devons sensibiliser nos compatriotes sur la dangerosité du produit tout en mettant en garde ceux qui pensent trouver en Côte d'Ivoire un nouveau marché dudit gaz ...", a prévenu la patronne de la dpsd. Puis d'indiquer que 02 importateurs de ces produits dangereux ont été interpellés par des agents de la DPSD puis déférés devant le parquet.

Pour rappel, M. Lacina Tall, président du comité universitaire Unesco-Côte d'Ivoire pour la lutte contre la drogue et les autres pandémies (Cluccod) lors d'un entretien a indiqué que les données de la prévalence du tabagisme en Côte d'Ivoire est de l'ordre de 14%. Selon lui, ce fléau est à la base de 9111 cas de décès et 26% des maladies non transmissibles.