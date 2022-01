Algérie: Premier salon du digital "Digimact" du 1 au 3 février à Oran

Oran — La première édition d'un salon "Méditerranean Digital Action" (Digimact) dédié au digital pour les Jeux méditerranéens d'Oran 2022 se tiendra du 1er au 3 février prochain au Centre des conventions d'Oran (CCO), a-t-on appris des organisateurs.

Organisé sous le slogan "Le digital au service du marketing territorial et urbain à l'ère des Jeux méditerranéens d'Oran", cet événement "est imaginé et conçu à la faveur des Jeux méditerranéens d'Oran et, également, dans une vision globale durable", a-t-on indiqué dans un communiqué de l'agence organisatrice "Efectif Evenementiel".

Organisé sous le parrainage du ministre de la Poste et des Télécommunications, du ministre de la Numérisation et des Statistiques et du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'Economie de la connaissance et des Start-up, le salon devra regrouper différents acteurs dans les métiers du numérique, a-t-on indiqué de même source.

Un programme riche en animation (conférences, workshops, panels, entre autres) sera organisé en marge de l'exposition, de même que des espaces de networking B to B avec des professionnels algériens et internationaux pour échanger les expériences et aborder les processus de la transformation digitale et leurs modalités.