Afrique: CAN 2022 - Suivez Burkina Faso-Gabon en huitièmes en direct

C'est parti pour les huitièmes de finale de cette CAN 2022 ! Première affiche avec Burkina Faso-Gabon, ce dimanche 23 janvier à Limbé. Un choc entre Étalons et Panthères à suivre en direct sur RFI à partir de 16h TU (17h au Cameroun et en France).

Les Étalons du Burkina Faso et les Panthères du Gabon se retrouvent en huitièmes de finale de la CAN 2022, ce dimanche 23 janvier à Limbé. Les Gabonais, pourtant privés de Pierre-Emerick Aubameyang, ont battu les Comores, puis tenu tête au Ghana et au Maroc au premier tour.

Face à eux, des Burkinabè qui ont digéré leur défaite face au Cameroun en match d'ouverture pour aller battre le Cap-Vert puis résister à l'Éthiopie. Qui disputera le quart de finale du samedi 29 janvier à Garoua ? Réponse en direct à partir de 16h TU (17h au Cameroun et en France) sur RFI avec nos envoyés spéciaux.