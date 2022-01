Egypte: Al-Sissi condamne l'attentat terroriste des Houthis contre les EAU

Le Président Abdel Fattah Al-Sissi a vivement condamné l'attaque terroriste des milices houthies contre les Emirats-Arabes-Unis (EAU), lors d'un appel téléphonique ce mardi avec le prince héritier d'Abou Dhabi, Mohamed Ben Zayed Al-Nahyan.

L'Egypte, gouvernement et peuple, condamnent cet acte terroriste perpétré à proximité de l'Aéroport International d'Abou Dhabi et est solidaire avec les EAU dans les mesures prises en vue de préserver la sûreté de son peuple frère et défendre ses territoires, a affirmé le chef de l'Etat.

Selon le porte-parole de la présidence Bassam Rady, M.Al-Sissi a réitéré le lien étroit entre la sécurité nationale de l'Egypte et la sécurité des Emirats frères, partant des relations fraternelles et historiques bien ancrées entre les deux pays et les deux peuples.