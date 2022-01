Sénégal: Prise en charge des urgences - L'hôpital Silence de Ziguinchor étrenne un nouveau bloc opératoire

Pour régler la question de la prise en charge des urgences sanitaires et réduire en même temps, la mortalité maternelle, le Conseil départemental et la mairie de Ziguinchor ont réhabilité et équipé le bloc opératoire du centre de santé plus connu sous le nom de l'hôpital Silence.

ZIGUINCHOR- Réceptionné hier, en présence des autorités en charge de la santé et des élus territoriaux (le maire sortant Abdoulaye Baldé et le vice-président du Conseil départemental), le nouveau bloc opératoire de l'hôpital Silence va contribuer à l'amélioration du relèvement du plateau technique en vue d'assurer une meilleure prise en charge des patients. Logé dans l'enceinte du centre de santé de Ziguinchor, ledit bloc opératoire va selon le médecin-chef de région, contribuer à la lutte contre la mortalité maternelle. De plus, le commandant Youssouph Tine a indiqué que, les femmes ne " doivent plus mourir " en donnant la vie.

" Des efforts sont consentis par les pouvoirs publics pour réduire le taux de mortalité maternelle. Malgré cela, la région de Ziguinchor continue d'enregistrer ces types de décès. Donc, le bloc opératoire vient à point nommé et il va aider à lutter efficacement contre la mortalité maternelle. En plus, il va permettre de gérer toutes les autres complications ", s'est réjoui le commandant Youssouph Tine, annonçant dans la même foulée, la construction " très prochaine " d'un centre de prise en charge des cancers.

De son côté, le directeur de l'hôpital Silence, le Dr Boubacar Kande a affirmé qu'avec la construction de ce bloc opératoire, c'est une façon de mettre l'accent sur la santé de la mère et de l'enfant. Aussi, a-t-il demandé aux élus territoriaux de les aider à faire de l'hôpital Silence, un centre de santé de référence. Dans la région de Ziguinchor, il y a deux hôpitaux de niveau II. Il s'agit du centre hospitalier régional et de l'hôpital de la Paix. Avec la mise en place d'une telle infrastructure, le Dr Kande a estimé que l'hôpital Silence va " bientôt devenir un centre de santé où la problématique de la prise en charge des urgences sera un mauvais souvenir ".