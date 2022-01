Cote d'Ivoire: Abobo - Des populations rendent hommage à Kandia Camara

Les populations des Districts des savanes et du Hambol ont rendu, le samedi 22 janvier 2022, un vibrant au hommage à la ministre d'Etat, ministre des Affaires Etrangères, de l'Intégration Africaine et de la Diaspora, Kandia Camara, par ailleurs maire de la commune d'Abobo, pour ses actions de développement, de paix et de réconciliation dans la cmune et principalement en faveur de la communauté Sénoufo.

Au cours de cette cérémonie qui a eu lieu au centre d'action culturelle d'Abobo, Kandia Camara, a félicité les populations des Districts des Savanes et du Hambol pour cette mobilisation et surtout pour la marque d'attention à son égard, les invitant ainsi, à être des acteurs de paix, de réconciliation et de cohésion sociale pour le rayonnement de la commune d'Abobo. " Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait par devoir de reconnaissance ", a-t-elle déclaré. Elle en veut pour preuve, la loyauté, la fidélité de l'un des leurs, Koné Siaka, actuellement 3è adjoint au maire, qui s'est engagé depuis 1994 aux côtés d'Alassane Ouattara, du parti et des militants. " Cet acte est à saluer ", s'est félicité la " péré " nationale.

" La cérémonie d'aujourd'hui n'est pas seulement pour Kandia Camara mais c'est aussi et surtout pour le conseil municipal et le parti ", a fait remarquer l'hôte du jour, soulignant que la lutte politique n'est pas une chose aisée. " Je voudrais rendre un hommage à toutes les militantes et militants qui y ont laissé leur vie mais aussi à tous ceux qui sont encore en vie et qui continuent d'apporter leur soutien au Chef de l'Etat, Alassane Ouattara ", a-t-elle poursuivi.

Le ministre d'Etat, Kandia Camara a invité ses parents du District des savanes et du Hambol à prier pour le Président de la République, Alassane Ouattara, pour le Premier ministre Patrick Achi et pour l'ensemble du gouvernement afin que Dieu leur donne la force de continuer le travail pour le bonheur des Ivoiriens. Toutefois, elle sollicite le soutien de tous, pour que les actions de développement entamées dans la commune se fassent dans la paix et le respect mutuel.

Mais avant, l'initiateur de cette cérémonie, Koné Siaka, 3è adjoint au maire, a, au nom des populations dit merci à Kandia Camara pour sa magnanimité et les actions qu'elle pose dans la commune mais singulièrement en faveur de la communauté Sénoufo. " Vous avez su partout où il le fallait, rétablir la justice ", s'est-il réjoui. Avant de remercier le Chef de l'Etat pour tout ce qu'il fait pour la Côte d'Ivoire en général et pour la commune d'Abobo en particulier.

" Mme le maire, dites au Président de la République que nous sommes engagés à ses côtés dans toutes les actions de développement de notre beau pays", a conclu Koné Siaka.

Le président du comité d'organisation, Ouattara Pétatien et le porte-parole des chefs de communautés, Koné F Lacina ont réitéré leur remerciement à Mme le maire Kandia Camara pour son soutien indéfectible et au Président de la République, Alassane Ouattara qui œuvre quotidiennement pour le bien-être des populations ivoiriennes.