Afrique: CAN 2021 - Aucun cas de Covid-19 chez les Burkinabè avant leur match de 8è de finale face au Gabon

Les joueurs et les membres de l'encadrement des Etalons sont bine arrivés à Buea, la capitale du Sud-ouest du Cameroun, en vue de leur match du 23 janvier 2022 contre les Panthères du Gabon, en 8è de finale de la Can 2021.

La bonne nouvelle pour l'équipe, c'est qu'aucun joueur ou membre de l'encadrement n'a été déclaré positif après des tests de dépistage de Covid-19 réalisés par le laboratoire suisse Unilab mandaté par la Caf.

" Pour la première fois, notre sélectionneur Kamou Malo aura, son effectif au grand complet. Une première victoire donc ", se rejouit la Fédération burkinabè de football, sur sa page Facebook.

Avec cette bonne nouvelle au niveau des tests, pour le sélectionneur Kamou Malo, il faut alors un résultat meilleur pour l'équipe à la fin de la rencontre. "Soit on gagne pour continuer d'exister ou on perd et on s'en va. Nous sommes conscients qu'il y a des choses à régler et on y travaille", a-t-il affirmé à la conférence de presse.