Cote d'Ivoire: Financement du secteur privé / Garantie bancaire - Le Fonds de solidarité africain appelle les Pme à soumettre leurs projets aux banques

C'est une véritable bouffée d'oxygène pour les Petites et moyennes entreprises (Pme) de Côte d'Ivoire. Le Fonds de solidarité africain (Fsa) vient d'annoncer un fonds de garantie de 60 milliards de F Cfa, pour leur permettre de bénéficier de financement auprès des banques. L'annonce a été faite, jeudi 20 janvier, par le Directeur général du Fsa, Ahmadou Abdoulaye Diallo, au cours d'une cérémonie, à l'hôtel Radisson Blue, en zone aéroportuaire, à Port-Bouët.

Selon lui, ce fonds de garantie permettra de résoudre l'épineuse question de financement des projets des Pmes par les banques, faute de fonds de garantie. En effet, dira-t-il, le problème crucial des Pme, c'est l'accès aux financements. Et la raison invoquée pour ne pas aller à ce financement, c'est l'insuffisance des garanties, que les Pme fournissent aux banques et aux établissements financiers. " Le Fonds de solidarité a été imaginé par les Chefs d'État africains, pour répondre à ce besoin. C'est pour cette raison qu'à l'issue des échanges que nous avons eus avec les autorités gouvernementales, nous avons estimé qu'il fallait mettre en place une ligne de garantie de 60 milliards de F Cfa. Et cela, au titre de l'année 2022. Dès que ce fonds sera consommé, nous mettrons encore en place, une autre ligne de 100 milliards de F Cfa ", a-t-il promis. Avant d'ajouter : "Il revient désormais aux entreprises, à travers leurs faîtières d'apporter les projets aux banques et établissements financiers, au niveau desquels nous allons loger ces 60 milliards de F Cfa ".

Le Directeur général du Fsa a aussi indiqué que le défi actuel de son institution, c'est d'abord de renforcer ses interventions dans les États membres, en particulier, les pays qui sont en paix, en sécurité, et qui ont un potentiel économique qui ne demande qu'à être révélé. Comme la Côte d'Ivoire. " Nous sommes en Côte d'Ivoire depuis le 9 janvier 2022, pour avoir des entretiens, non seulement avec les membres du gouvernement, mais également avec les chefs d'entreprise et les organisations faîtières, pour faire en sorte que nos interventions, dont le volume est déjà respectable, soient revues à la hausse, de façon significative, de sorte à impacter davantage l'économie ivoirienne, créer de la richesse ".

L'autre défi, dira-t-il, c'est l'adhésion de tous les États africains, au fonds de solidarité africains. " A ce jour, le Fsa compte 15 membres sur les 54 pays que compte le continent. Il manque 39 autres. Nous sommes en train d'entreprendre toutes les démarches, afin que l'ensemble des 54 pays africains se retrouvent au sein du Fsa ", a-t-il affirmé. La cérémonie a été aussi l'occasion de présenter le nouveau logo, le nouveau slogan et la nouvelle charte graphique du Fonds de solidarité africain. Basé à Niamey, le Fsa est une institution financière multilatérale créée en 1975 et fonctionnelle depuis 1979. Il a pour mission de participer au développement économique et à la lutte contre la pauvreté dans ses États membres, en facilitant le financement des projets d'investissement tant dans le secteur public que privé, et des activités de microfinance . C