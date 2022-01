Sénégal: Benoit Sambou à Ziguinchor - " Aucun militant de Bby n'a été arrêté avec des cartes d'électeur"

Le candidat à la mairie de Ziguinchor de la coalition Benno bokk yaakaar, Benoît Joseph Sambou dément l'information selon laquelle un de leurs militants disposant d'un nombre important de cartes d'électeurs a été arrêté hier dans la ville de Ziguinchor.

ZIGUINCHOR- Après avoir accompli son devoir citoyen, Ousmane Sonko a, devant la presse déclaré que les candidats de la coalition présidentielle se lançaient depuis hier, dans la distribution " irrégulière " de cartes d'électeur. D'ailleurs, a-t-il précisé qu'un de leurs militants qui détenait plusieurs cartes a été mis aux arrêts. Faux, a rétorqué Benoît Joseph Sambou. Avant d'ajouter que " personne ne nous entrainerons dans la violence et dans un débat inutile qui n'honore pas le Sénégal ". De plus, a-t-il indiqué que, la Casamance se relève d'une crise et qu'il " faut travailler à la relance économique de cette belle région ".

Après de longs mois de travail et une campagne éprouvante, a soutenu Benoît Sambou, il faut laisser aux Ziguinchorois le soin de s'exprimer librement. "Nous avons battu campagne dans le calme. Nous constatons également que le vote se déroule très bien dans toute la commune. Il y avait des craintes de violences. Mais, suite à nos nombreux appels et notre position ferme contre la violence, nous assistons à un scrutin qui se déroule dans le calme", s'est-il réjoui tout comme les autres candidats. Aussi, il a invité les Ziguinchorois à aller voter dans la " paix et à retourner chez eux pour attendre tranquillement les résultats ".