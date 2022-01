Cote d'Ivoire: Lancement du PsGouv2 - Un programme d'un coût de 3.200 milliards de FCFA sur 3 ans autour de 5 axes stratégiques

document

Le Premier ministre Patrick Achi a procédé au lancement de l'acte 2 du Programme social du gouvernement, ce samedi 22 janvier 2022, Tougbo, région du Bounkani, dans le nord-est de la Côte d'Ivoire. D'un montant de 3.200 milliards de FCFA sur 3 ans pour une " Côte d'Ivoire, Solidaire ", le nouveau programme social du gouvernement s'articule autour de 5 axes stratégiques. Il s'agit, dira le Chef du gouvernement, de la lutte contre la fragilité dans les zones frontalières du Nord ; l'amélioration des conditions d'études au primaire, au secondaire et au supérieur ; l'amélioration des conditions de vie des ménages ; l'insertion professionnelle des jeunes et le service civique et la couverture sociale des populations fragiles.

Selon le Premier ministre, telle est la vision incarnée du Président Alassane Ouattara et sa volonté d'une Côte d'Ivoire toujours plus solidaire articulée autour des cinq stratégies citées plus haut.

A propos des raisons de la reconduction du PsGouv, Patrick Achi a indiqué que cela s'explique par le succès dudit programme " Constatant l'ampleur de ces réussites, constatant que nous aurons face à l'Histoire ni le droit au retard ni le droit à l'erreur, le Président la République a fait le choix de reconduire, mieux d'amplifier, le Programme Social du Gouvernement, pour qu'en 2022, 2023 et 2024, les progrès économiques du pays puissent être, plus que jamais, partagés par le plus grand nombre ", a souligné le Premier ministre Patrick Achi.

Poursuivant, il a indiqué qu'à travers ce budget, il s'agit d'atteindre des " objectifs clairs, forts, concrets ". Et ce, par l'insertion des jeunes, avec le renforcement du service civique et de l'école de la seconde chance. Toute chose qui, dira-t-il, rapprochera la jeunesse ivoirienne des valeurs de la devise du pays, à savoir- Union, Discipline, Travail. Selon le Chef du gouvernement, l'école de la seconde chance permettra " de donner à nos enfants n'ayant pu poursuivre des cursus scolaires complets, de nouvelles opportunités d'insertion sociale et de réussite professionnelle ! " Ci-dessous, l'intégralité du discours du Premier ministre Patrick Achi, à cette occasion.

" Merci, oui merci à vous chères populations, chers frères et chères sœurs du Bounkani et du Tchologo, pour votre mobilisation si nombreuse et chaleureuse à cette cérémonie importante : celle du lancement de la deuxième phase du Programme Social du Gouvernement.

Cette cérémonie, elle fut attendue, je le sais, avec espoir. Un espoir de développement, de progrès, de mieux-vivre. Un espoir puissant structuré par les succès visibles du premier PSGouv, qui a permis à des dizaines de milliers d'Ivoiriennes et d'Ivoiriens de voir leur présent se transformer et leur avenir s'agrandir.

Je voudrais ici saisir l'occasion pour saluer avec chaleur et sincérité, la mémoire de Feu le Premier Ministre Amadou Gon Coulibaly, lui qui avait mis tant de soin à préparer et tant d'énergie à exécuter ce programme, au profit de ces populations ivoiriennes pour lesquelles il nourrissait un attachement entier, noble et lumineux.

Chères populations,

Avant de poursuivre mon propos, permettez-moi de rendre hommage au Président de la République, Son Excellence Monsieur Alassane OUATTARA, qui me fait l'insigne honneur de procéder au lancement, en son nom, de ce programme social d'envergure, PSGouv2, auquel il accorde, comme le savez, une importance constante et absolue.

Mesdames et Messieurs, Chères populations,

Le Président de la République, Son Excellence Monsieur ALASSANE OUATTARA, a depuis 2011, par son investissement personnel et un don de soi unique, toujours fait de l'amélioration des conditions de vie des populations, l'objectif central de toutes ses actions pour cette Côte d'Ivoire nouvelle qu'il a su penser et faire grandir.

Oui, la Côte d'Ivoire Solidaire que nous bâtissons veut faire de la Terre d'Éburnie, notre terre, une terre de chances égales dans la vie, que l'on naisse à Odienné ou Bassam, à San Pedro ou Bondoukou, à Man ou Katiola, à Tabou ou ici, à Tougbo. C'est cela la Côte d'Ivoire d'Alassane Ouattara. C'est celle que veulent les Ivoiriennes et les Ivoiriens. C'est celle qu'ils ont choisi en octobre 2020 et en mars 2021. C'est celle que nous construisons chaque jour avec eux et pour eux.

C'est exactement pour cela, Mesdames et Messieurs, par son efficacité, par sa méthode de gestion de projets, que le PSGouv1 a su apporter, malgré l'irruption mondiale de la pandémie de la Covid-19, des réponses concrètes à des besoins majeurs. Je ne donnerai ici que 4 exemples parmi les dizaines de transformations puissantes que le PSGouv1 a su enclencher.

Le premier, c'est celui de l'électricité, de cette énergie essentielle au quotidien comme au développement. En 2019 et 2020, près de 1850 localités furent électrifiées, à un rythme jamais connu dans toute l'Histoire du pays. Je veux ensuite parler de l'eau, cette source de vie qui quand elle manque enchaîne le présent et multiplie les contraintes pour nos femmes. Avec près de 9000 pompes réparées ou remplacées et plus de 20.000 maintenues, c'est l'eau et donc le développement qui a jailli au cœur de nos villages et de nos campagnes. Je veux aussi parler de la réhabilitation d'un réseau routier très dégradé et le développement de plusieurs centaines de nouveaux kilomètres de linéaire reliant les principales capitales de districts et de départements. Enfin, pour l'avenir de notre pays et celui des enfants de nos territoires reculés, plus de 10.000 enseignants ont été recrutés, formés et envoyés sur le terrain en 2 ans, pour permettre de garantir l'enseignement de la République auprès de chaque élève. Et tout cela fut possible, tout cela fut soutenu, par les efforts de toute une Nation et une croissance moyenne de 8% par an entre 2012 et 2019!

Mesdames, Messieurs, Chères populations,

Constatant l'ampleur de ces réussites, constatant que nous aurons face à l'Histoire ni le droit au retard ni le droit à l'erreur, le Président la République a fait le choix de reconduire, mieux d'amplifier, le Programme Social du Gouvernement, pour qu'en 2022, 2023 et 2024, les progrès économiques du pays puissent être, plus que jamais, partagés par le plus grand nombre !

Son ampleur, son ambition d'un montant de près de 3.200 milliards de FCFA sur 3 ans, près de 3 fois plus que pour la première édition, sont le fruit de nos progrès collectifs, de nos efforts communs. C'est en effet parce que nous avons pu maintenir la paix et la stabilité, su travailler ensemble, que nous avons pu faire grandir notre pays et donner à notre État les moyens de son action. Ne l'oublions jamais !

Le PSGouv2 va ainsi incarner la vision et la volonté du Président de la République d'une Côte d'Ivoire toujours plus solidaire et s'articuler autour de 5 axes stratégiques :

La lutte contre la fragilité dans les zones frontalières du Nord ;

L'amélioration des conditions d'études au primaire, au secondaire et au supérieur ;

L'amélioration des conditions de vie des ménages ;

L'insertion professionnelle des jeunes et le service civique ;

Et enfin, la couverture sociale des populations fragiles.

Et si l'ambition humaine comme le budget consacré sont si élevés, c'est pour atteindre des objectifs clairs, forts, concrets, notamment celui de l'insertion des jeunes, avec le renforcement du service civique et de l'école de la seconde chance, et qui rapprochera notre jeunesse des valeurs de notre devise - Union, Discipline, Travail -, connectera ses ambitions avec la réalité des besoins de notre marché du travail, permettra de donner à nos enfants n'ayant pu poursuivre des cursus scolaires complets, de nouvelles opportunités d'insertion sociale et de réussite professionnelle !

Ainsi, ce sont des dizaines de milliers de jeunes qui seront pris en charge, pour un financement de plus de 32 milliards de FCFA. Car, comme Nelson Mandela, SEM. le Président de la République sait que " l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde ! "

Mesdames, Messieurs, chères Populations,

Vous le percevez, le PSGouv2 dépasse largement l'ambition du premier Programme Social du Gouvernement et veut faire de l'insertion scolaire, sociale et économique de la jeunesse, sa pierre angulaire, sa raison d'être !

Et cet engagement du Président de la République au plan national prend tout son sens ici, à Tougbo, dans ces terres frontalières de l'extrême Nord de notre nation, qui sont confrontées depuis quelque temps, à l'un des plus grands défis sécuritaires que notre pays et notre sous-continent n'aient jamais affronté. Et nous refusons fermement qu'il puisse venir se répandre ici, sur notre sol, parmi nos concitoyens, avec son cortège de maux, de vies transformées et parfois hélas, enlevées par des actes innommables.

En effet, nous savons tous que la cause profonde de la plupart des crises et de l'instabilité dans notre sous-continent est l'oisiveté donc quelqu'un a dit qu'elle était la mère de tous les vices, qui poussent certains jeunes gagnés par le désespoir, attirés par le mirage des gains faciles, à des actes de déstabilisation dont ils ne perçoivent pas la portée et le projet.

C'est fort de cette conviction humaine et sociale incontestable que le PSGouv2 mettra au cœur de son réacteur, un appui puissant à la jeunesse, dans toutes les régions du Bounkani, du Tchologo, du Poro, de la Bagoué, du Kabadougou et du Folon.

Ces actes que nous posons vont permettre aujourd'hui et dans les mois qui suivent à tous ces jeunes et à ces femmes de se construire un bien-être et une vie décente, en ayant accès aux biens sociaux de base, et à une insertion professionnelle durable.

Je voudrais ici remercier et féliciter chaleureusement le Ministre Touré Mamadou, qui a compris les enjeux de notre jeunesse, qui demeure constamment à son écoute, nous remonte ses préoccupations légitimes et s'implique corps et âme pour le succès de sa mission auprès du Président de la République. Bravo, oui bravo cher petit frère !

Je voudrais également remercier chaleureusement SEM. l'Ambassadeur de France, pour sa présence constante et rassurante à nos côtés et l'implication déterminante du C2D dans le financement des projets jeunes et dans l'ensemble des projets du PSGouv2. Je voudrais enfin saluer la présence du représentant du système des Nations Unies et de l'Unicef et les remercier pour leur engagement bénéfique aux côtés de notre jeunesse. Merci à vous.

Mesdames, Messieurs, chères Populations,

Je voudrais saisir l'occasion, au nom de SEM Alassane OUATTARA, de lancer depuis Tougbo un appel à la jeunesse ivoirienne, pour lui dire qu'elle n'est ni délaissée, ni oubliée et qu'elle se trouve au contraire au cœur même de toutes les actions menées par le Gouvernement et que c'est son avenir qui, par sa priorité absolue, donne tout son sens aux ambitions exprimées dans la vision du Président de la République pour une Côte d'Ivoire Solidaire.

Jeunesse de Côte d'Ivoire, ce pays est le vôtre, et demain il sera ce que vous voudrez qu'il devienne. Nous ne pourrons pas nous substituer à vous dans les efforts que vous devez faire, mais nous serons là, solidement présents à vos côtés, à chaque instant, pour vous accompagner dans ces efforts, en vous mettant à disposition tous les services publics, toutes les infrastructures nécessaires pour que rien ne puisse limiter votre avenir, seulement l'ampleur de votre volonté et de votre labeur.

Nous n'avons aucun doute qu'ensemble, père et fils, conscients de l'importance absolue du maintien de la stabilité et de la paix de notre pays, vous mènerez le vrai combat, le combat juste, celui qui donne un sens à une vie. Que vous préserverez par tous moyens ce que vos pères vous ont légué. Que vous tracerez à votre tour la voie, vraie, juste, pour les générations futures.

Oui, ce ne sera pas toujours facile, mais résistez aux tentations.

Oui, ce ne sera pas toujours facile, mais résistez à toutes les formes de protestation stérile et contreproductives.

Oui, ce ne sera pas toujours facile, mais nous connaissons votre force, votre lucidité et votre envie de grandir.

Oui, ce ne sera pas toujours facile, mais osez, cultivez l'audace, tentez, échouez, recommencez, réussissez, car pour vous en particulier, le meilleur est à venir !

Et si toutes les forces de sécurité de notre République feront leur part pour maintenir la sécurité et la paix ici, ce sont les jeunes, par leur attitude consciente de la noblesse de leur combat pour la paix, qui pourront prolonger cette paix dans la durée, qui seule autorise le progrès des hommes comme des sociétés.

A ce propos, permettez-moi de saluer l'effort militaire si intense, exigeant, courageux de nos forces armées, à la hauteur des attentes de nos populations et de l'exigence de la situation. Cet effort extraordinaire, il continuera demain à être renforcé avec l'énergie et la détermination les plus absolues.

Je veux ici féliciter Monsieur le Ministre d'État, Ministre de la Défense, Cher Ibrahim, cher frère. A l'épreuve et à l'expérience, tout confirme chaque jour plus que tu es taillé pour l'emploi. Ta présence discrète mais si efficace et ton action, ont fini de convaincre. Merci pour ton soutien. Merci pour ton engagement total , toi ce rempart qui nous rassure

Je veux remercier humblement et féliciter sincèrement nos soldats qui, sur les lignes de front comme à l'arrière, veillent et travaillent nuit et jour, pour garantir nos frontières comme notre tranquillité.

Je veux m'incliner devant nos blessés et nos morts et dire aux familles de nos héros que la Nation n'oubliera jamais le sacrifice qu'ils ont consenti pour nous préserver, pour nous protéger, pour nous permettre de vivre et de faire grandir la Côte d'Ivoire.

Et c'est justement parce que notre Armée et son Ministre d'Etat sont là, sentinelles vigilantes de notre République et de notre sécurité, que nous pouvons avec le PSGouv2, amplifier les actions de progrès social ici, dans les zones Nord et dans l'ensemble des localités concernées, pour créer un écosystème de vie positive qui transforme la peur en espoir et le désœuvrement en opportunités d'insertion.

Ici, plus que partout ailleurs, nous devons demain voir en vrai et en grand, cette Côte d'Ivoire qui marche, avance, entreprend, réussit, avec toute la créativité de sa jeunesse et l'énergie unique de ses femmes.

C'est par l'alliage de long terme de l'effort militaire et de l'effort de développement que nous combattrons l'hydre terroriste et réduirons sa capacité à s'enraciner dans un terreau humain qui, parce qu'il se croit oublié de la modernité, peut choisir de sombrer dans la radicalité.

Mesdames et Messieurs, Chères frères et sœurs,

Le PSGouv2 démarre aujourd'hui même. Fruit de la volonté du Président de la République, il est par son ampleur budgétaire, son ambition de long terme, l'étendue de ses visées humaines, bien plus qu'un programme social. Il est un programme de progrès. De progrès des territoires. De progrès des vies d'aujourd'hui et de celles de demain. De progrès des femmes et des hommes de Côte d'Ivoire et dans toute la Côte d'Ivoire !

Et c'est parce qu'il est ce programme fondamental et fondateur pour une vie meilleure, que son succès exige notre contribution résolue et absolue, à toutes et tous - Gouvernement, collectivités territoriales, élus, cadres, administratifs, partenaires de développement et bien entendu citoyennes et citoyens... Chacun devra jouer son rôle, assumer sa part de responsabilité, être attentif à la justesse et à la fluidité de l'effort collectif.

Grâce à lui, la terre d'espérance et la patrie de la vraie fraternité, celles que notre hymne fait résonner si haut sur le continent, deviendront chaque jour une évidence toujours plus naturelle.

C'est sur ces mots de confiance et de vaillance que je déclare, au nom de SEM le Président de la République, officiellement lancée la mise en œuvre du PSGouv2, pour la période 2022-2024.

Vive le PSGouv2 ! Vive la Jeunesse ivoirienne !

Et Vive la Côte d'Ivoire Solidaire !