Madagascar: Inondations à Madagascar - Une dépression tropicale touche terre sur la côte Est

La première dépression tropicale de la saison a touché terre sur la côte Est, au niveau de la ville de Foulpointe, samedi après-midi 22 janvier avec des vents moyens de 55 km/h. La Grande Île était déjà en proie à des précipitations importantes depuis lundi. Des intempéries qui ont fait 11 morts, un peu plus de 40 000 sinistrés et près de 22 000 déplacés, selon un bilan provisoire du Bureau national de gestion des risques et des catastrophes transmis tard samedi soir. Si cette dépression s'est affaiblie, les précipitations continuent et plusieurs districts du pays ont été placés en vigilance fortes pluies.

Dans la capitale, le nombre de sinistrés augmente de jour en jour. Samedi après-midi, les zones situées sous les gradins du grand stade Barea ont été aménagées pour accueillir ceux qui s'étaient réfugiés dans le gymnase voisin. Un bâtiment dans lequel les pluies s'introduisaient en raison de fuites dans la toiture.

Dans la grande ville portuaire de l'Est du pays, Tamatave, les quartiers bas, notamment celui de la gare routière, ont été inondés. " On ne peut pas traverser les rues à cause de l'inondation. L'eau est rentrée jusqu'à l'intérieur des maisons ", indique un habitant. " Dans le quartier d'Ambohijafy, l'eau arrive jusqu'à la poitrine ", explique un responsable du Bureau national de gestion des risques et des catastrophes sur place. Une centaine de sinistrés ont été hébergés dans une école, précise-t-il.

Plus à l'ouest dans les terres, à Ambatondrazaka,150 maisons ont été inondées et du bétail emporté, raconte une habitante. Trois régions et 20 districts de l'est, du nord-est de l'ouest, du nord-ouest et du centre de l'île sont placés en vigilance rouge pour danger imminent en raison des fortes pluies, des risques d'inondation et d'éboulement.

Les pêcheurs de ces côtes sont priés de ne pas sortir en mer, indique la direction de la météorologie.