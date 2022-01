Togo: Le gouvernement annonce des mesures pour lutter contre l'insécurité sur les routes

Le ministère de la Sécurité a annoncé en fin de semaine que l'insécurité sur les routes a fait plus de 300 personnes tuées au deuxième semestre 2021. Plus de 3000 cas d'accidents dont 60% sont causés par les motocyclistes. Pour y faire face, plusieurs mesures vont être prises ce mois-ci.

C'est un tableau sombre présenté au ministère de la Sécurité en fin de semaine dernière. De plus en plus de cas d'accidents sont enregistrés avec son corollaire de morts et de dégâts.

Les causes sont nombreuses, pointe le directeur général de la police. " Généralement, on relève l'excès de vitesse, conduite en état d'ébriété ou l'influence de substances psychotropes. Nous voyons souvent des motocyclistes qui n'ont pas de casques, le passager qui n'en portent jamais et les ceintures de sécurité ne sont pas mises... ."

S'y ajoutent l'utilisation du téléphone au volant, le stationnement encombrant sur les voies, le non-respect des feux de signalisation, et le chargement hors gabarit des véhicules empêchant leurs conducteurs de maîtriser la conduite pendant qu'ils sont en circulation.

60% des décès enregistrés sur les routes sont causés par les deux roues. Il faut renverser cette tendance vite et les mesures sont prises, précise le Gal Yark Damehame, ministre de la Sécurité et de la protection civile. " Comme je l'ai dit, en 2022, tous les conducteurs que ce soit motos-taxis ou privés, vont porter le casque. Et devront être détenteur du permis A. "

Outre le renforcement des contrôles de police, d'autres mesures comme l'ouverture d'un centre pour former les routiers professionnels et une loi portant la limitation des vitesses sur les routes sont annoncées par Atcha Affoh-Dedji, le ministre des Transports routiers.