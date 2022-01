Congo-Kinshasa: Jean-Marc Kabund de plus en plus isolé au sein de l'UDPS

Plus d'une semaine après avoir annoncé sur les réseaux sociaux qu'il démissionnait de son poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabund n'a toujours pas déposé formellement sa lettre de démission. Or dans le même temps, ses soutiens se font de plus en rares au sein de l'Union sacrée et même de l'UDPS, le parti présidentiel dont il est aussi président intérimaire.

Samedi, les cadres du parti se sont réunis et la plupart ont réaffirmé à Augustin Kabuya, secrétaire général de cette formation politique, leur volonté de retirer leur confiance à Jean-Marc Kabund. Si peu d'informations ont fuité de cette réunion, plusieurs sources rapportent que les soutiens de Jean-Marc Kabund étaient rares, conformément aux récentes déclarations publiques qui vont dans le sens d'un soutien à Félix Tshisekedi.

Selon plusieurs sources, la rupture semble consommée : Jean-Marck Kabund ne parviendrait même plus à contacter Felix Tshisekedi. Le président de la République et autorité morale de l'UDPS lui reproche son attitude jugée arrogante. " Il pensait qu'il était le N°2 du régime. Il se permettait tout et se voyait déjà dauphin du chef de l'Etat ", confie un membre de l'entourage de Félix Tshisekedi.

Le camp Kabund, lui, continue de croire qu'il est victime d'un complot monté par des membres de la diaspora, issus du premier cercle de Félix Tshisekedi. Les proches de Jean-Marc Kabund affirment qu'il quittera le directoire de l'Assemblée nationale uniquement s'il est poussé vers la sortie.

Mais qu'il jette l'éponge ou non, la machine semble lancée. " La page Kabund est tournée. S'il ne dépose pas sa démission, il sera destitué à la session parlementaire qui s'ouvre au mois de mars ", rapporte un parlementaire influent de la majorité au pouvoir.

Même Christophe Mboso, président de l'Assemblée nationale qui semblait lui apporter un soutien s'est rétracté et s'est aligné derrière ce qui semble être la volonté de Félix Tshisekedi.