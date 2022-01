Cameroun: Libération des quatre militants de "Stand up for Cameroon"

C'est le soulagement au Cameroun, après la libération vendredi soir, de quatre membres de la société civile. Ces militants de Stand up for Cameroon - un collectif de mouvements de la société civile et de partis politiques - avaient été arrêtés en septembre 2020, après avoir participé à une réunion du parti d'opposition Cameroon People's Party, à Douala.

Après seize mois de détention, dont quinze en préventive, ils ont retrouvé la liberté, après avoir été condamnés en décembre 2021 par le tribunal militaire de Douala pour " insurrection ".

Pour Edith Kah Walla, présidente du Cameroun People's party jointe par Gaëlle Laleix, de la rédaction Afrique, cette libération provoque des sentiments mitigés, entre joie et tristesse et détermination... " C'est un grand soulagement, beaucoup de joie... C'était seize mois de trop pour ces militants. On a aussi beaucoup de tristesse, parce qu'il reste beaucoup de personnes en prison, arrêtées pour leurs opinions politiques.

Nous savons très bien que nous vivons dans un système où la justice est aux ordres du régime. Il est très clair que le but du gouvernement, en arrêtant ces jeunes, c'est de frustrer nos mouvements. Ensuite, il y a la peur qui s'accroît... Mais à la sortie de prison, les messages de nos camarades c'est de renforcer la lutte, de ne rien lâcher... Donc le mouvement s'est renforcé avec ces arrestations et tous ceux qui ont eu à se confronter avec le système, sont nettement plus déterminés dans leur objectif de faire partir le régime ".

Même tonalité chez Albert Moutoudou, président de l'Union des populations du Cameroun manifeste national pour l'instauration de la démocratie, UPC Mandem (mouvement membre de la coalition Stand Up for Cameroon).

" Beaucoup de joie de la part de tous nos militants... (que) finalement, ces jeunes-là, qui ont de 23 ans à une trentaine d'années, rejoignent leur famille. Ils ont passé seize mois en détention, sans avoir rien fait du tout.

Maintenant, il est clair que le problème reste entier ! Nous sommes dans un pays de dictature, où, sans rien faire, on est emprisonnés. Et pas pour un jour ou deux jours ! Mais seize mois ! Tout de même, dans la vie de quelqu'un c'est énorme !

Mais ils sont un symbole de la situation actuelle au Cameroun et je pense même qu'ils vont être un symbole pour les jeunes. Quand ces jeunes-là sont de famille modeste, ce régime-là leur fait violence impunément. Enfin... en tout cas, il pense pouvoir le faire impunément "