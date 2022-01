Afrique: Covid-19 - Vacciner les apatrides en Afrique du Sud

Vêtu d'une salopette orange en loque, Brandon Ndlovu, 25 ans, se sent tout seul à Benoni, à Johannesburg, l'un des centres commerciaux les plus fréquentés d'Afrique du Sud. Il a l'impression de ne pas appartenir au groupe de clients dans la rue car il n'a pas été vacciné contre la COVID-19.

M. Ndlovu est considéré comme "apatride" et est donc souvent exclu des plans et services gouvernementaux. Dans ce cas, l'absence d'identification l'a privé, lui et sa famille, de la vaccination contre la COVID-19.

M. Ndlovu est né en 1996 dans une Afrique du Sud indépendante de ses deux parents sud-africains, également nés de parents sud-africains, alors qu'ils étaient en exil au Mozambique pendant la lutte contre l'apartheid.

À leur retour en Afrique du Sud, aucun des membres de la famille n'a pu obtenir de papiers d'identité. M. Ndlovu n'a pas de mots tendres pour les autorités quant à la manière dont elles ont géré la question de l'identification, et maintenant la campagne de vaccination.

Qu'est-ce que l'apatridie ?

Selon le HCR, l'agence des Nations Unies pour les réfugiés chargée de protéger les droits des réfugiés, des personnes déplacées et des apatrides, la définition juridique internationale d'un apatride est la suivante : "une personne qui n'est pas considérée comme un ressortissant par un État en vertu de sa législation". En termes simples, un apatride n'a la nationalité d'aucun pays.

On trouve des apatrides dans toutes les régions du monde, et si certains naissent apatrides, d'autres le deviennent. Le HCR estime qu'il y avait environ 4,2 millions d'apatrides dans le monde en 2019. L'Afrique du Sud comptait environ 10 000 apatrides en 2016 et les chiffres ont augmenté depuis.

Le fait d'être apatride peut avoir des conséquences graves et durables sur les personnes concernées, notamment un manque d'accès à l'éducation, aux soins de santé, au mariage et aux possibilités d'emploi, et même la dignité d'un enterrement officiel et d'un certificat de décès à leur mort. En outre, beaucoup transmettent leur apatridie à leurs enfants, qui la transmettent ensuite à la génération suivante.

Être sans-papiers n'est pas la même chose qu'être apatride. Cependant, l'absence d'enregistrement des naissances peut faire courir un risque d'apatridie, car un certificat de naissance fournit la preuve du lieu de naissance et de la filiation d'une personne - des informations essentielles pour établir une nationalité.

Selon l'Institut d'études de sécurité, en 2019, quatre des neuf pays africains ayant les plus grandes populations apatrides sont le Zimbabwe, l'Afrique du Sud, Madagascar et la République démocratique du Congo.

M. Ndlovu est toutefois optimiste : "À de nombreuses reprises, j'ai essayé de me faire vacciner, mais j'ai toujours été refoulé parce que je n'avais pas de document d'identité. Cela m'a rendu vulnérable à la maladie mortelle du COVID-19. Avec l'information selon laquelle le gouvernement étudie la possibilité d'étendre ce programme aux apatrides, j'ai bon espoir que certains d'entre nous seront également inclus."

Thelma Dube, qui a déménagé en Afrique du Sud en 2015, est depuis devenue apatride.

Le cas de Thelma

C'est un cas similaire pour Thelma Dube, une Zimbabwéenne qui a déménagé en Afrique du Sud en 2015 à la recherche de pâturages plus verts. Malheureusement, Mme Dube est depuis devenue apatride après avoir perdu sa carte d'identité zimbabwéenne. Les efforts déployés pour en demander une nouvelle au consulat du Zimbabwe n'ont pas abouti.

Cela a eu un impact négatif sur ses efforts pour se faire vacciner, car la plupart des institutions mandatées pour effectuer l'exercice continuent de demander une pièce d'identité.

Comment les gens deviennent apatrides

En général, les gens acquièrent automatiquement une nationalité à la naissance, soit par leurs parents, soit par le pays dans lequel ils sont nés.

On trouve des apatrides dans toutes les régions du monde. La majorité d'entre eux sont nés dans le pays dans lequel ils ont vécu toute leur vie.

Toutefois, un ou plusieurs des facteurs suivants peuvent donner lieu à l'apatridie, selon le HCR:-

Une cause importante d'apatridie est la discrimination fondée sur la race, l'ethnie, la religion, la langue ou le sexe.

La non-inclusion de groupes spécifiques dans le corps des citoyens pour des raisons discriminatoires est liée à l'apatridie prolongée et à grande échelle dans le pays de naissance.

Les Etats peuvent également priver des citoyens de leur nationalité par le biais de changements de loi utilisant des critères discriminatoires qui laissent des populations entières apatrides. En fait, la majorité des populations apatrides connues dans le monde appartiennent à des groupes minoritaires.

La discrimination sexuelle dans les lois sur la nationalité est une cause importante d'apatridie infantile. Dans quelque 25 pays, les lois ne permettent pas aux femmes de transmettre leur nationalité sur un pied d'égalité avec les hommes. Par conséquent, les enfants peuvent se retrouver apatrides lorsque le père est apatride, inconnu, disparu ou décédé.

Les lacunes dans les lois sur la nationalité sont un facteur déterminant de l'apatridie. Chaque pays dispose de lois qui établissent les circonstances dans lesquelles une personne acquiert une nationalité ou peut se la voir retirer. Si ces lois ne sont pas soigneusement rédigées et correctement appliquées, certaines personnes peuvent être exclues et devenir apatrides. C'est le cas, par exemple, des enfants dont la filiation est inconnue dans un pays où la nationalité est acquise sur la base de la descendance d'un ressortissant. Heureusement, la plupart des lois sur la nationalité les reconnaissent comme des ressortissants de l'État dans lequel ils se trouvent.

Lorsque des personnes quittent le pays où elles sont nées, le conflit des lois sur la nationalité peut entraîner un risque d'apatridie. Par exemple, un enfant né dans un pays étranger peut risquer de devenir apatride si ce pays n'autorise pas la nationalité fondée sur la seule naissance et si le pays d'origine ne permet pas à un parent de transmettre sa nationalité à ses enfants nés à l'étranger.

Avec l'émergence de nouveaux États et la modification des frontières, des groupes spécifiques peuvent se retrouver sans nationalité. Lorsque les nouveaux pays autorisent la nationalité pour tous, les minorités ethniques, raciales et religieuses ont souvent du mal à prouver leur lien avec le pays. Dans les pays où la nationalité ne s'acquiert que par la descendance d'un national, l'apatridie sera transmise à la génération suivante.

L'apatridie peut également être causée par la perte ou la privation de la nationalité. Dans certains pays, les citoyens peuvent perdre leur nationalité simplement parce qu'ils ont vécu hors de leur pays pendant une longue période.

Les personnes peuvent être exposées au risque d'apatridie si elles ne peuvent pas prouver qu'elles ont des liens avec un État.

L'Afrique du Sud a été durement touchée par la pandémie de COVID-19. Selon l'Organisation mondiale de la santé, le pays a signalé 3 568 900 cas et 93 707 décès à la mi-janvier 2021. Seuls 27,67 % de la population sont entièrement vaccinés.

"J'ai essayé de demander le statut de réfugié, en vain. Je me suis rendue à de nombreuses reprises dans des centres de vaccination, mais leur position est toujours la même : pas d'identification, pas de vaccination", a-t-elle déclaré à Afrique Renouveau.

Une bonne initiative du gouvernement

Malgré ce revers, le gouvernement fait quelque chose pour remédier à la situation.

Le porte-parole du ministère sud-africain de la Santé, Foster Mohale, est convaincu que la décision du gouvernement de se pencher sur la question et de modifier les politiques existantes en matière d'acquisition de cartes d'identité et d'accès à la vaccination COVID-19 aidera les apatrides à se faire vacciner et à obtenir des cartes d'identité.

"Le processus de vaccination des apatrides est en cours. Nous travaillons avec plusieurs organisations communautaires de défense des droits de l'homme basées dans les provinces. Nous appelons donc toutes les personnes sans-papiers à se rendre dans les centres de vaccination les plus proches, en particulier les sites pop-up qui ont été créés spécialement pour eux, afin de se faire vacciner", a déclaré M. Mohale.

Le gouvernement a également assoupli la demande des sans-papiers et de leurs familles de présenter une carte d'identité pour se faire vacciner.

Il a déclaré : "Pendant ce processus, pour l'instant, ceux qui se font vacciner sans pièce d'identité seront inscrits dans un registre différent de ceux qui ont une preuve d'identité."

Une mesure bien accueillie

Le directeur national de Lawyers for Human Rights, une organisation locale à but non lucratif qui soutient les personnes marginalisées et vulnérables, Wayne Ncube, a applaudi la décision du gouvernement de vacciner les apatrides.

"Nous avons travaillé dur pour nous assurer que les apatrides et les sans-papiers soient vaccinés. Ces personnes ont droit à des soins dans tous les établissements de santé", a déclaré M. Ncube.

Il a ajouté : "Nous travaillons également dur pour éduquer les communautés sur la nécessité de vacciner, ainsi que pour surveiller les centres de santé afin de voir comment ces personnes sans-papiers sont interrogées par les autorités lorsqu'elles s'y rendent à la recherche de services."

L'African Diaspora Forum (ADF), une confédération de 35 communautés de migrants d'Afrique et d'Asie basée à Pretoria, mène également des programmes éducatifs sur différents canaux de médias sociaux, encourageant tous ses membres à se faire vacciner.

Le porte-parole de l'ADF, Sheikh Amir, a déclaré qu'il était heureux que le programme de vaccination soit désormais étendu aux apatrides et aux sans-papiers.

"Nous sommes heureux que le gouvernement ait également inclus dans le programme les personnes sans documents de voyage mais qui possèdent des documents de leur pays. Jusqu'à présent, nous n'avons pas entendu parler de personnes qui ont essayé de se faire vacciner et qui ont été refoulées. Il semble que tout se passe bien", a déclaré M. Amir.

Les Nations Unies & l'apatridie

Le HCR est mandaté par l'Assemblée générale des Nations Unies pour identifier et protéger les apatrides et pour prévenir et réduire l'apatridie. Le 4 novembre 2014, le HCR a lancé la campagne #IBelong pour mettre fin à l'apatridie d'ici 2024.

Le chef du HCR, Filippo Grandi, a été à l'avant-garde de la lutte pour les droits des apatrides. Il a lancé un appel à une "action décisive" de la part des gouvernements pour éliminer le problème, notant que c'est la bonne chose à faire, "humainement, éthiquement et politiquement".

"Chaque personne sur cette planète a le droit à une nationalité et le droit de dire que je suis à ma place", déclare M. Grandi.

Le 4 novembre 2014, le HCR a lancé la campagne #IBelong pour mettre fin à l'apatridie d'ici 2024.

D'autres agences des Nations Unies collaborent pour lutter contre ce problème. Il s'agit notamment du Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) qui travaille à l'amélioration de l'enregistrement des naissances et des registres d'état civil, du Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) qui aide les gouvernements à concevoir et à mettre en œuvre des recensements nationaux, et du Haut-Commissariat aux droits de l'homme (HCDH) qui soutient le suivi des droits de l'homme des apatrides.