Afrique de l'Ouest: CAN 2021 - Tom Saintfiet (Gambie) - Face à la Guinée " c'est le match de notre vie "

press conference

Tom Sainfiet était en conférence de presse ce dimanche 23 janvier, à la veille de la rencontre des huitièmes de finale de son équipe, la Gambie face à la Guinée. Avant son coup de gueule sur les conditions d'hébergement de sa sélection, le Belge a évoqué la dynamique dans laquelle son groupe aborde le match.

Journaliste : Comment avez-vous préparé cette rencontre face à la Guinée et quels sont vos objectifs?

Personne n'avait pensé avant ce tournoi qu'on pouvait gagner un match. Au début j'ai dit à mes joueur, à mon staff que c'est un rêve d'être ici. C'est la première fois que la Gambie est dans une grande compétition. On veut rester plus longtemps dans ce rêve. On a gagné deux matchs, on a fait un match nul. Maintenant nous sommes au second tour. On a joué un match amical contre la Guinée en 2019, on a gagné 1-0. Mais c'était un autre entraineur et quelques autres joueurs. La Guinée est favorite, c'est clair [... ] La Guinée a toute l'expérience dans les grands tournois qu'on n'a pas. Mais, on n'a pas peur. Je pense qu'on est prêts pour demain. C'est le match de notre vie.

Journaliste : Craignez-vous que l'effet de surprise ne soit plus la même en huitième de finale ?

C'est possible, mais moi je ne pense pas à ça. Parce qu'on a travaillé trois ans et demi. On a eu de bons résultats contre l'Algérie, le Maroc, le Togo, la Centrafrique. Au début peut-être. Mais je crois qu'on n'a que de bons résultats. On a joué trois ans et demi le même système. On a joué avec presque les mêmes joueurs. Donc, n'y a pas d'effet surprise. Peut-être demain on va jouer avec un système différent, et ce sera une surprise. Mais je n'ai pas peur de la Guinée.

Journaliste : Est ce que le match face à la Tunisie a changé des choses dans votre manière de vous percevoir?

Avant le match contre la Tunisie on a eu la nouvelle qu'on étaient qualifiés. Donc le match n'a pas changé quelque chose dans notre plan. On a une équipe qui est ici pour écrire l'histoire, qui est très motivé à gagner pour le peuple. On doit gagner, sinon on va partir d'ici. Si on veut continuer par rester, on doit gagner. ça donne plus de motivation, plus de confiance.