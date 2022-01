Gabon/Cameroun: CAN 2021/Patrice Neveu (Gabon) - " Si nous étions restés à 11, ce serait un tout autre match "

interview

Fin de l'aventure camerounaise pour le Gabon. Battus en huitième de finale par le Burkina Faso dans les tirs aux buts(7-6) ce dimanche, les Panthères sortent de la CAN 2021. Une élimination qui ne fait pas rougir Patrice Neveu, le sélectionneur du Gabon. Celui-ci s'est prononcé à la fin du match.

Journaliste- On n'imagine votre déception après le scénario de ce soir et pourtant votre équipe s'est bien battue même en infériorité numérique. Que retenez-vous de ce match complètement fou ?

Je pense que si nous étions restés à 11 sur le terrain, ce serait un tout autre match, mes joueurs ont beaucoup compensé sur les actions de jeu pour maintenir un équilibre d'équipe. J'ai tout fait pour ramener du sang neuf pour perturber la défense burkinabé. Mais il y a eu des distributions de cartons jaunes. Ça manque de clarté, cà manquait d'honnêteté. Après il faut féliciter le Burkina Faso pour sa qualification. Nous on va rentrer au Gabon la tête haute parce que mes joueurs n'ont rien lâché jusqu'au bout malgré toutes les difficultés qu'on n'a eu et toutes les embûches qu'on a voulu nous mettre aussi. Jusqu'à maintenant moi je me suis tue.

Hier vous avez dit que vous vous prépariez à jouer ce match pendant 120 minutes. Si Patrice Neveu a un regret à l'issue de ce match, que serait il ?

Non par rapport à l'engagement de mes joueurs. Je pense qu'on n'aurait pu mieux rentrer dans cette rencontre. On a été un peu surpris. Certains de mes joueurs n'avaient pas totalement récupéré de la rencontre face au Maroc, après on n'a voyagé également. On a tout fait pour garder un certain niveau de jeu, à un moment on était en rupture. Oui le Burkina Faso a eu beaucoup d'occasions mais je pense que si nous avions pu jouer à fond ces actions avec beaucoup plus de lucidité, on aurait pu finir le match avant. Oui c'est regrettable de perdre le match au penalty mais il ne faut accuser personne, c'est un groupe qui est arrivé, c'est un groupe qui repart.

Est-ce que les absences de Mario Lemina et de Pierre Eymerick Aubameyang vous a été préjudiciable ?

Ce sont deux grands joueurs de niveau international. L'un a été meilleur buteur en Allemagne, en Angleterre et en France. Inévitablement, leur absence nous enlève des atouts. Après, ils sortaient d'une situation compliquée. Il ne pouvait que rester dans leurs chambres et on leur a diagnostiquer un problème au myocarde. Ils sont rentrés dans leurs clubs et ils n'avaient plus rien. On n'a tout fait pour combler leur absence mais bon ça n'a pas marché.

Maintenant après votre élimination, avez- vous déjà parlé à vos joueurs ? Quel est le discours que vous allez tenir ? Pourquoi est-ce que vous avez insisté pour jouer en 3-5-2 ? Qu'est ce qui vous a motivé ?

D'abord je remercie mes joueurs pour leur combativité et leur investissement dans le tournoi. Ils ont tout donné, on n' a pas été récompensé sur ce match mais c'est la dure loi de la compétition. Après on s'est retrouvé à 10 après le carton donc il est évident que l'équipe du Burkina, pour pouvoir la prendre, il faut passer sur les côtés et la meilleure articulation serait un 3-5-2 et il ne faut pas aller chercher la complication dans la mesure où le rendement est supérieur en 3-5-2 qu'en 4-2-3-1.