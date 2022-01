Madagascar: Mahamasina - Les sinistrés transférés au stade Barea

"Nous n'avons pas besoin de chercher ailleurs. La solution est là, à côté". Ces mots ont été dits par Andry Rajoelina, président de la République, lors d'un conciliabule avec Christian Ntsay, Premier ministre, durant une descente à Mahamasina, samedi.

Lors de cet échange entre le Chef de l'Etat et le chef du gouvernement, il a été question de l'aménagement du sous-gradin du stade Barea, pour héberger les familles sinistrées, accueillies, qui se sont rendues au centre d'accueil du gymnase de Mahamasina. La descente présidentielle sur place, samedi après-midi, a été déclenchée par un rapport reçu par le locataire d'Iavoloha, dans la matinée. Ce compte-rendu fait état du mauvais état de l'infrastructure, la promiscuité et l'insalubrité dans lesquelles doivent vivre les victimes des inondations qui y sont accueillies.

"Vous méritez d'être hébergé dans un endroit décent", déclare le président de la République, à l'endroit des familles sinistrées. Il a ainsi donné l'ordre que les quelque trois mille deux cent personnes accueillies au gymnase de Mahamasina, soient transférées dans les sous gradins du stade Barea. Un lieu suffisamment spacieux pour accueillir une telle densité d'individus et même plus. Les lieux ont été aménagés avec des cloisons, depuis hier. Ces cloisons délimitent, également, des zones pour faciliter l'organisation de la distribution des vivres et autres matériels nécessaires pour le quotidien des familles qui y sont hébergées.

Dignité humaine

Les sanitaires du stade Barea sont, également, mis à disposition des sinistrés. La vétusté et l'insuffisance de ceux du gymnase d'Ankorondrano, par rapport au nombre de personnes, ont aussi été la cause de l'insalubrité des lieux. A cela s'ajoute la toiture qui fuit et le manque d'aération. Andry Rajoelina a, également, annoncé que les familles résidantes des Fokontany touchées par la montée des eaux bénéficieront d'aides sociales.

"Les Vatsy Tsinjo et les Tosika Fameno seront distribuées à chaque famille, au niveau des Fokontany. Ce ne sera pas nécessaire de venir auprès des centres d'accueil des sinistrés", souligne le Président. Les distributions seront organisées par la mairie d'Antananarivo et la région Analamanga. Les carnet de Fokontany biométrique seront, toutefois, le cesam pour bénéficier des aides sociales. Il faudra donc être inscrit légalement au niveau des Fokontany et figurer dans la base de données.

Le Chef de l'Etat a, également, profité de cette descente à Mahamasina, pour faire une mise au point sur l'organisation de l'accueil et la prise en charge des sinistrés, mais aussi, concernant la réponse aux conséquences des intempéries. Pour l'occasion, il a réuni les membres du gouvernement qui ont fait partie de sa suite, le maire d'Antananarivo, le gouverneur d'Analamanga et les responsables du Bureau de la gestion des risques et des catastrophes (BNGRC), dans la salle des conférences de presse du stade Barea.

"C'est dans les moments pareils que l'Etat doit démontrer sa raison d'être à la population", soutient Andry Rajoelina. Il a ajouté qu'il y a des failles à redresser, concernant la prise en charge des sinistrés. Le Président a insisté sur le respect de la dignité humaine. La salubrité des lieux, la régularité et la qualité des repas distribués, ou encore, les sanitaires, les suivis et les prises en charge médicales ont été soulignés. Des consignes présidentielles qui prévalent pour tous les centres d'accueil qui seront ouverts dans les autres régions touchées par les intempéries.

Outre la prise en charge et l'aide aux victimes du mauvais temps, la riposte étatique face à ses conséquences dans d'autres secteurs ont, également, été discutées durant la réunion au stade Barea. Le secteur de l'agriculture, les infrastructures, ou encore, l'éducation et la santé ont été au menu.