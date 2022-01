Afrique: Msakni envoie les Aigles de Carthage en quarts de finale

Les Aigles de Carthage, décimés, ont fait le nécessaire pour rejoindre les quarts dde finale de la Coupe d'Afrique des Nations TotalEnergies Cameroun 2021 après avoir battu dimanche soir le Nigéria (1-0) à Garoua.

Les coéquipiers de Youssef Msakni ont maîtrisé la partie et surtout le milieu du terrain pour surprendre les Super Eagles, surprenants lors de la phase de groupes avec trois victoires en autant de matches.

Lors de la première mi-temps, les Tunisiens ont été les premiers à se montrer dangereux par l'intermédiaire de Hamza Rafia mais le gardien Emil Okoye fait face.

Quelques minutes plus tard, Chukwueze rate lui aussi face à Ben Said.

Les deux équipes se disputent le milieu du terrain avec quelques occasions sur les côtés.

Après la pause citron, les Aigles de Carthage sont entrés avec plus de force et de détermination. Le capitaine, Youssef Msakni profite d'une perte de balle nigériane et se rapproche des 18 mètres pour adresser un tir puissant et fuyant qui finit au fond des filets du gardien Okoye. L'attaquant aux sept participations à la CAN TotalEnergies libère ses coéquipiers et le sélectionneur adjoint Jalal Kadri en l'absence de Mondher Kebaier, positif à la COVID 19.

Pour leur part, les Super Eagles répliquent mais en vain et perdent même en cours de route, le rentrant Iwobi, qui est expulsé, cinq minutes seulement après son entrée après un tacle sur Msakni (65').

Sliti rate côté tunisien la balle de break dix minutes plus tard, après un sauvetage miraculeux du gardien (68').

Au fil du temps, le Nigéria d'Augustine Eguavoen presse mais ne trouve pas la faille. Ni Simon, ni Taiwo, ni même le rentrant Sadiq Umar ne réussissent à remettre les pendules à l'heure malgré plusieurs incursions mais les Super Eagles manquent de réalisme jusqu'au coup de sifflet final de l'arbitre sénégalais Maguette Ndiaye.

Grosse désillusion pour les nigérians, favoris pour le sacre final, devant les coéquipiers de Wahby Khazri réalistes et déterminés pour composter un billet pour les quarts.

La Tunisie affrontera samedi prochain le Burkina Faso, vainqueur du gabon aux tirs au but.