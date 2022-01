Afrique: CAN 2022 - La Tunisie ouvre le score face au Nigeria

Les huitièmes de finale de cette CAN 2022 se poursuivent, ce dimanche 23 janvier à Garoua, avec l'une des plus belles affiches : Nigeria-Tunisie. Un choc entre Super Eagles et Aigles de Carthage à suivre en direct sur RFI à partir de 19h TU (20h au Cameroun et en France).

C'est un choc de haut-vol dans cette CAN 2022 entre les Super Eagles et les Aigles de Carthage. Une confrontation vue à de nombreuses reprises en phase finale de la CAN entre le Nigeria et la Tunisie ! Qui disputera le quart de finale du samedi 29 janvier à Garoua ?

Les Nigérians, solides durant le premier tour, seront évidemment favoris face à des Tunisiens poussifs durant la première quinzaine de ce tournoi. Réponse en direct à partir de 19h TU (20h au Cameroun et en France) sur RFI avec nos envoyés spéciaux.

