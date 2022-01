Afrique: CAN - La phase finale sera retransmise à la TVM

Le président de la République a dévoilé l'information, hier en fin d'après-midi sur les réseaux sociaux. "Je suis content de vous annoncer que la TVM va retransmettre les matches de la phase à élimination directe de la CAN 2022", a-t-il posté.

"Rendez-vous ce soir (ndlr : dimanche soir) à partir de 19h pour les matches Burkina Faso # Gabon et Sénégal # Cap Ver ", a-t-il poursuivi. Pour rappel, la CAN a débuté le dimanche 9 janvier dernier. Le Cameroun en est la pays hôte. Dans notre édition du vendredi 7 janvier, nous avions publié un article intitulé "Pas de retransmission à la TVM". Seuls les abonnés auprès des fournisseurs d'accès, Canal Plus, Parabole et StarTimes, pouvaient suivre en direct la compétition depuis le coup d'envoi.

Aujourd'hui, le grand public pourra donc assister à la deuxième moitié du sommet continentale. La meilleure moitié incontestablement, nettement plus alléchante avec les matches couperets. La CAN en est aux huitièmes de finale plus précisément. Le tournoi se poursuivra encore pour deux semaines. La finale est fixée pour le dimanche 6 février.