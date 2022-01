Burkina Faso/Gabon: CAN 2021 - Le Burkina Faso mène contre le Gabon à la pause

Les huitièmes de finale de la CAN 2021 ont commencé ce dimanche avec le choc des outsiders qui oppose le Burkina Faso au Gabon. Et à la pause, ce sont les Etalons qui mènent avec un but d'avance.

L'unique but de cette première première période est l'œuvre de Bertrand Traoré. Mis sur orbite par une passe appuyée plein axe de Blati Touré, le capitaine des Etalons file au but. Jean-Noël Amonome manque sa sortie et Traoré l'ajuste d'un plat du pied gauche qui frappe le poteau avant de rentrer.

Un but de rachat pour le joueur d'Aston Villa puisque le Burkina Faso aurait pu mener par plus d'un but si dix minutes avant, Traoré n'avait pas raté un pénalty obtenu par Issa Kaboré. Mais l'ancien de l'OL met directement ce penalty, tiré plat du pied, sur la barre transversale.

On a senti un peu plus de détermination chez les Gabonais en cette première période, mais ça n'a pas suffi. Rendez-vous en deuxième mi-temps pour voir si les hommes de Patrice Neveu parviendront à égaliser.