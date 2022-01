Sénégal: Mairie de Ziguinchor - Trois pôles se dessinent avec Yewwi Askan Wi en tête

Dans la commune de Ziguinchor, cinq candidats étaient sur la ligne de départ pour la conquête du fauteuil de maire. A l'arrivée, trois coalitions se détachent avec à sa tête le candidat de Yewi askan wi, Ousmane Sonko, suivi d'Abdoulaye Baldé de l'Ucs Mbollo et de Benoît Sambou de la coalition au pouvoir Benno bokk yaakaar.

ZIGUINCHOR- Dans la capitale régionale du Sud, mis à part les affrontements sporadiques enregistrés au centre de vote Moussa Barry de Boucotte entre partisans d'Ousmane Sonko et de Doudou Ka qui soutient la candidature du maire sortant, Abdoulaye Baldé, les opérations de vote se sont globalement déroulées dans le calme et sans incidents majeurs.

Le taux de participation au plan départemental était de 37% peu avant la fermeture des bureaux de vote. Ici, vers 8 heures les opérations ont démarré dans plusieurs centres et se sont achevées à 18 heures passées de quelques minutes. Plusieurs centres de vote ont fermé vers 18 heures 30 minutes. Les dépouillements ont débuté à cette heure précise. Dans la ville, les résultats ont commencé à tomber vers 20 heures moins. Les tendances se sont très vite dégagées au profit de trois pôles dominés par Ousmane Sonko aussi bien dans la commune que dans le département. Dans les centres témoins de la commune de Ziguinchor, le candidat de la coalition Yewi askan wi est passé en tête dans la quasi-totalité tous les bureaux de vote.

Landing Tamba de Lyndiane, plus grand centre de vote de la commune avec ses 13 bureaux de vote et 6837 inscrits, Amadou Tidiane Bèye avec ses 6454 inscrits et 10 bureaux de vote, le centre Amath Barry avec ses 5929 inscrits et répartis dans 11 bureaux de vote (des candidats Seydou Sané de Benno bokk yaakaar, conseil départemental), de Babacar Dial de Disso ci xarnubi et du Dr Idrissa Bodiang de l'Initiative pour une politique de développement (Ipd), le centre Matar Diémé de Kandialang qui totalise 5669 inscrits et le Bloc Boucotte Ouest avec ses 5435 inscrits et 10 bureaux de vote sont pratiquement tombés dans l'escarcelle de la coalition dirigée au plan communal par l'enfant de Bessire, dans le département de Bignona. Au CEM Malick Fall, centre de vote du candidat Benoît Sambou, c'est la coalition Yewi askan wi qui a gagné la bataille.

Idem au centre François Ntab de Tilène, lieu de vote d'Innocence Ntap Ndiaye, présidente du Haut conseil du dialogue social, la coalition Yewi askan y a remporté les élections. Pour l'instant, les résultats provisoires donnent un avantage aux candidats de Yewi askan wi, Ousmane Sonko et Georges Mansaly, candidat au Conseil départemental.

Les deux sont suivis par le duo Abdoulaye Baldé et le Dr Moussa Diédhiou de la coalition Ucs Mbollo. Benoît Sambou et Seydou Sané de la coalition Benno bokk yaakaar arrivent en troisième position. Babacar Dial de la coalition Disso ci xarnubi et le Dr Idrissa Bodiang de l'Initiative pour une politique de développement ferment le quinté en se partageant quelques voix des Ziguinchorois.