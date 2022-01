Sénégal: Élections territoriales - A Kédougou, le scrutin se passe dans le calme

KEDOUGOU- Du dehors, le long des artères communales, c'est un calme plat. La circulation quasi inexistante. Mais devants les lieux de vote, des groupes d'électeurs se massifient. À l'interieur de la plupart des centres de vote, ils sont venus nombreux voter. En rangs serrés devant les bureaux de vote, ils patientent et entrent à tour de rôle. Abdourahmane qui vient d'effectuer son vote au centre Thierno Salif Sidibé en est satisfait. "C'est un plaisir pour moi d'avoir accompli mon devoir civique en tant que jeune. Et il faut que la jeunesse sorte en masse pour le faire. Vous voyez, on est pas aussi nombreux contrairement aux autres couches de la population " martèle-t-il. Et Abdourahmane a raison. Les femmes et les hommes d'un certain âge avancé sont les plus nombreux dans les rangs.

À 11 heures déjà, le soleil se faisait sentir. Dans certains lieux de vote abritant des arbres, certains électeurs ont abandonné leur rang pour se mettre à l'ombre en attendant leur tour.

Les candidats de leur côté, sillonnent les différents centres de vote et s'invitent dans les différents bureaux de vote pour constater de visu le déroulement du vote. Nous avons croisé Abdoulaye Diallo candidat de la coalition "Wallu Senegal" au conseil départemental de Kédougou dans l'un des 8 centres de vote de la commune. Il se dit satisfait du déroulement des élections. " Tout se passe très bien. Il n'y a pas eu de manquement par rapport au processus. Il y assez de bulletins pour tous les candidats. Dans un pays démocratique, tout doit se passer comme cela. Il y de l'engouement aussi.

J'en appelle à plus de transparence lors des dépouillements et de la Proclamation des résultats" invite-t-il. Tout comme lui, le candidat de la coalition Bby au conseil départemental, Mamadou Saliou Sow, salue la participation des citoyens et la bonne organisation du scrutin. " Le déroulement se fait dans les meilleures conditions. Les populations sont en train de sortir massivement pour voter et surtout elles le font dans le calme et la sérénité. Nous avons vu qu'il n'y a pas de bagarre, ni d'incidents. Partout ou je suis entré, les dispositions sont prises et tout le matetiel est complet.

Tout se passe normalement" a indiqué Mamadou Saliou Sow. Tout compte fait, le maire sortant et candidat à sa propre succession à la mairie de Kédougou, Mamadou Cissé qui se dit confiant, s'est lui aussi félicité "de l'organisation parfaite" des élections par les autorités administratives. " Je remercie les populations pour leur forte et exceptionnelle mobilisation. Je salue l'implication des femmes, des jeunes... " a renchéri Mamadou Cissé Il n'a pas manqué de lancer une pique, dans un sourire, en soutenant : "j'invite les populations à venir chez moi pour fêter notre victoire au sortir de cette élection ".