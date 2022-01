Congo-Brazzaville: Secteur privé - Mise en place du comité des femmes entrepreneuses de l'Unoc

L'Union nationale des opérateurs économiques du Congo (Unoc) a mis en place, le 22 janvier à Brazzaville, son comité des femmes dirigeantes dont la présidence de deux ans sera assurée par Sandrha Ossa Epitsio Kaba.

Composé de six membres, le comité des femmes dirigeantes de l'Unoc a pour objectifs de rassembler, autour d'un réseau relationnel, des femmes dirigeantes d'entreprises en vue d'un partage d'expériences ; les accompagner dans leur quotidien en renforçant leurs capacités managériales et de prise de responsabilités.

Renforcer la présence des femmes dans les instances décisionnelles au niveau local, régional et national; développer des partenariats avec des institutions nationales et internationales ainsi que des organismes financiers font également partie des objectifs dudit comité.

" La population agricole active est estimée à 300 000 personnes dont 70% sont les femmes. Elles assurent 60 à 80% de la production vivrière et participent à 100% dans les opérations de transformation artisanale des produits agricoles ", a indiqué la présidente du comité des femmes de l'Unoc, également directrice générale de la Société de prestation de services financiers.

Outre les secteurs artisanal et agricole, certains profils des femmes leaders se dessinent dans les secteurs tels que la microfinance, l'hôtellerie ou les bâtiments et travaux publics. " Elles ont besoin de s'organiser pour s'assurer une émergence pérenne. Ce comité prône le changement du logiciel mental des femmes en les poussant vers l'entrepreneuriat. Cette instance va aussi défendre les intérêts des femmes entrepreneuses, comprendre leurs problèmes et essayer de les résoudre ", a déclaré Sandrha Kaba.

Dans l'optique de booster le leadership féminin, elle envisage dans sa feuille de route de cette année d'organiser en mars prochain un atelier de sensibilisation des femmes entrepreneuses sur les enjeux du passage de l'informel au formel.

En juin prochain, un atelier de lancement du programme d'intégration des femmes au dispositif de regroupement des entreprises en groupement d'intérêt économique par la filière Unoc est aussi prévu, sans oublier bien d'autres événements internationaux auxquels elles seront invitées à participer.

" Une campagne d'enrôlement et d'identification des femmes maraîchères a été lancée, en vue de les rassembler dans un groupement d'intérêt économique ", a précisé la présidente du comité.

Pour le président de l'Unoc, Jean Daniel Ovaga, la création de ce comité fait partie des sept leviers de la feuille de route de l'Unoc. Selon lui, le Congo se portera mieux si le leadership féminin s'impose.

De son côté, le directeur de cabinet de la ministre des Petites et moyennes entreprises, Prince Bahamboula, a assuré le comité que son département sera à la disposition du réseau des femmes entrepreneuses pour les accompagner.

" La gouvernance de la ministre de tutelle est celle de la co-construction et de la proximité ", a fait savoir Prince Bahamboula. Il a indiqué que sous peu, le ministère en charge des Petites et moyennes entreprises va opérationnaliser le statut de l'entreprenant, un statut de transition entre le formel et l'informel, visant à garantir l'exonération fiscale et parafiscale en réduisant le coût de création d'entreprise, afin de faciliter l'intégration progressive de ces actrices dans l'économie nationale.