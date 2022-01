Congo-Brazzaville: Rencontre citoyenne - Ce que Pointe-Noire, le Kouilou et le président se sont dits

En marge de sa visite de travail dans la capitale économique, Denis Sassou N'Guesso, les autorités publiques et les notabilités locales ont eu un entretien motivé par une volonté partagée de regarder l'avenir ensemble.

Pointe-Noire, vendredi 21 janvier, palais du gouverneur sur boulevard de Loango, à un jet de pierre des berges de l'Océan atlantique. 17h 33 min. Les autorités préfectorales, les cadres, les sages et notabilités locales de la capitale économique et du département du Kouilou, protocole officiel allégé, reçoivent le président de la République et son épouse pour ce qui est considéré comme une opportunité offerte aux deux parties d'échanger librement sur leurs préoccupations de l'heure : la rencontre citoyenne.

On retient, globalement, que les interlocuteurs du chef de l'Etat, à l'initiative de cette entrevue, tenaient à lui dire, de vive voix, qu'ils lui apporteront tout l'appui qu'il attend d'eux dans le cadre de l'exécution du programme sur la base duquel il a été élu. Et aussi comment la nomination par le président de la République de leur fils, Anatole Collinet Makosso, comme Premier ministre, et la présence de bien d'autres à différents postes de responsabilités récompensent le choix qu'ils avaient fait de voter massivement pour le candidat Denis Sassou N'Guesso lors la présidentielle de mars 2021.

Tour à tour, le préfet de Pointe-Noire, Alexandre Honoré Paka, qui s'exprimait au nom des autorités des deux départements, deux représentants des sages pour le compte de leur représentation ont répété le message d'unité des habitants de Pointe-Noire et du Kouilou et appelé le président de la République à poursuivre la dotation de leurs départements en infrastructures de base.

"Nous sommes heureux d'accueillir le président de la République mais aussi notre propre fils, étant donné les liens de famille qui nous unissent ", déclaraient-ils faisant allusion à l'épouse du chef de l'Etat dont le Kouilou et Pointe-Noire sont la terre de naissance. Plus d'infrastructures, évidemment que la demande avait été portée aussi la veille par le député-maire de Pointe-Noire dans sa prise de parole à l'occasion de l'inauguration de l'hôpital général de Ngoyo.

Réciprocité

Répondant à ses hôtes, le président de la République les a remerciés pour l'accueil qui lui a été réservé avec son épouse à leur arrivée vendredi dans la capitale économique. Ensuite, le chef de l'Etat a exposé sur les projets en cours de réalisation dans les deux départements et d'autres qui le seront dans un proche avenir.

Au tout début, il a tenu à rassurer que Pointe-Noire, qui s'apprête à célébrer son centenaire cette année, bénéficiera de l'appui du gouvernement et, dans le cadre d'un plan pluriannuel à définir, d'un programme additionnel de municipalisation accélérée. Denis Sassou N'Guesso avait, en effet, quelques heures auparavant, à l'occasion de l'inauguration de l'hôpital général de Ngoyo, entendu le député-maire de Pointe-Noire, Jean-François Kando, émettre dans son discours de circonstance une demande en ce sens. Ceci expliquant cela.

Au sujet des projets en cours, le président de la République a évoqué, entre autres, l'électrification de Loango, chef-lieu du département du Kouilou, demandant qu'elle se poursuive dans d'autres localités ; la mise en service pendant son séjour de travail des infrastructures socioéconomiques, parmi lesquelles le nouvel hôpital de Ngoyo (cité pus haut) et le nouveau siège administratif du Port autonome de Pointe-Noire, mis en service le 22 janvier. L'université catholique en construction dans la deuxième ville du Congo fait partie de ce challenge pour lequel le chef de l'Etat veut une mobilisation des filles et fils des deux départements dans une dynamique de consolidation de la paix.

Pour ce qui est des projets futurs à mener dans cette partie du Congo " porteuse d'espoir pour tout le pays ", le président de la République a indiqué qu'ils porteront sur la transformation du gaz produit sur place pour fournir l'électricité, d'où le partenariat conclu, le 20 décembre 2021, avec la République démocratique du Congo ; sur la construction d'une seconde université à Pointe-Noire et le développement agricole. Sur ce dernier volet, le chef de l'Etat a parlé de l'expérimentation prochaine de la production de l'huile de ricin sur la base des cultures qui seront développées à Pointe-Noire, dans le Kouilou et dans le reste du pays.

Pour Denis Sassou N'Guesso qui dit percevoir des signes de reprise économique cette année, Pointe-Noire doit être le pôle à partir duquel cette espérance prendra le départ. A cet effet, a insisté le président de la République, les deux départements sont appelés à maintenir le climat de paix qui en fait depuis toujours des havres de quiétude collective et un exemple de la cohésion nationale. Dans cette même dynamique, rappelant quelques chiffres liés à la crise sanitaire actuelle, le chef de l'Etat a invité ses interlocuteurs à inciter Ponténegrins et Kouilois à se faire vacciner contre la covid-19, " seul moyen de sauver des vies " car contrairement à ce que l'on croit, a-t-il développé, la pandémie de coronavirus existe bel et bien.

Et pour terminer cette rencontre citoyenne en beauté, après plus d'une heure d'échanges, le couple présidentiel a été gratifié de présents constitués essentiellement de produits vivriers tirés des champs agricoles et des pâturages de Pointe-Noire et du Kouilou.