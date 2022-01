Madagascar: Football - Pro League - Tia Kitra le champion des scores de parité !

vec la seule défaite devant Fosa Juniors, Tia Kitra est en train d'établir un nouveau record, celui des scores de parité. Hier encore, les Tamataviens ont tenu en échec un JET Kintana qui semble avoir retrouvé son mordant.

Ce dernier a ouvert le score par Landry d'une superbe tête piquée contre laquelle le gardien Tamatavien ne pouvait rien faire. On avait même cru que JET Kintana allait encore marquer, mais prudent, le coach de Tia Kitra injecta du sang neuf en procédant à trois remplacements et le tour fut joué. Il est parvenu à revenir au score sur un missile d'Angelo. Comme il faisait très beau à Toamasina et que le public soutenait à fond Tia Kitra, le score est resté à ce 1 à 1 somme toute équitable. Avant ce match de Tia Kitra, le Stadium Barikadimy a hébergé le duel attendu entre Fanalamanga et Five FC.

Un match plaisant à suivre, mais cueilli à froid par le but de Mahery dès la première minute, Five n'a pu rien faire. Et logiquement du reste en raison de la défense de fer de Fanalamanga avec le capitaine Tsalo ainsi que les anciens de l'Adema Rajao, le gardien Goalkely et Steeve. C'est du solide et comme Five a du mal à refaire surface, on s'étonne de voir ce score qui ne reflète pas la physionomie du match. Mais le gros score de cette sixième journée est l'œuvre de Fosa Juniors toujours aussi affamé de victoire. Théodin ouvrit le score dès la reprise (48) avant que l'inévitable Tsilavina Drogba ne corsa l'addition. Jean Yves signa le troisième devant un Ajesaia qui n'avait encaissé un tel affront depuis un bon moment. Mais l'explication se trouvait peut-être à Toamasina car en l'absence de Hary Andrianaivo, c'est Setra l'ancien coach de l'Ajesaia qui se trouvait sur les bancs de Fanalamanga.

A l'heure du bilan, Disciples a certainement des regrets d'avoir permis aux Tuléarois du JFC d'égaliser dans le temps additionnel par son capitaine Fabrice qui avait auparavant raté un penalty. Et avant que la pluie ne s'en mêle, Disciples FC a trouvé le chemin des filets par Tojo (42). Et puis ce fut malheureusement tout, alors qu'une victoire lui aurait permis de terminer en tête de la Conférence Sud puisque le duel fratricide entre Orange s'est terminé sur un score de parité. Carlos ouvrit le score pour le CFFA puis Datsiry égalisa à la 75eme mn.

Un match d'attaque défense comme à l'entraînement et en présence de deux anciens du FC BFV aux commandes, Titi Rasoanaivo pour le CFFA et Tipe Randriambololona pour Elgeco Plus. Samedi, le COSFA a battu, à Vontovorona, l'Uscafoot sur un but de Tokyo (41). Et à Ampasambazaha, on a eu une petite surprise sur cette victoire de 1 à 0 de Mama FCA face au Dato. C'est dire que dans cette conférence Sud, l'écart se resserre. Mais c'est peut-être mieux ainsi.