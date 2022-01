Madagascar: Base Toliara - La plateforme des notables de Toliara revendique une réouverture dans les plus brefs délais.

Nécessité impérieuse. Une partie de la population tuléarienne continue de militer pour une reprise des activités de Base Toliara pour des raisons socio-économiques évidentes.

Figurant parmi les " pro-Base ", la plateforme des notables de Toliara revient à la charge, par le biais de Mana Parfait, son porte-parole venu expressément à Antananarivo pour lancer, une fois de plus, un appel aux autorités dans le but d'une réouverture dans les plus brefs délais de Base Toliara.

2 000 milliards d'ariary d'investissements

Pour rappel, le gouvernement avait décidé de suspendre les activités de cette unité d'extraction d'Ilménite, basée dans la commune de Ranobe à Toliara, en novembre 2019. Plus de deux ans après, les activités n'ont pas encore repris jusqu'à ce jour. " Une chose anormale " aux yeux de la plateforme des notables de Toliara qui estime que le redémarrage rapide de Base Toliara contribuera grandement au développement socio-économique de la région Atsimo Andrefana. Un investissement de grande envergure puisque Base Ressources, la maison-mère de Base Toliara prévoit d'investir 2 000 milliards d'ariary pour la valorisation des sables minéralisés du gisement de Ranobe. " Les documents rendus publics par Base Ressources montrent bien que les retombées positives de cet investissement pour la région de Toliara en particulier et pour l'ensemble du pays, en général, sont nombreuses.

Plus de 4 600 emplois directs et indirects seront créés prioritairement pour les communautés locales. Sur les 38 ans de la durée de vie de la mine, l'État percevra près de 8 000 milliards d'ariary en royalties, impôts et taxes. Et pour la population vivant dans les zones du projet, il est prévu la construction de châteaux d'eau et de nombreux forages de puits, une nouvelle école et un centre de santé doté d'une unité de maternité ainsi que des programmes de soutien aux agriculteurs sont prévus ", a expliqué Mana parfait pour défendre le projet Base Toliara.

Audience

Un projet qui divise la population tuléarienne dont une partie le qualifie de dangereux aussi bien pour l'environnement que pour la santé. Pour contrer cet argument qu'il qualifie de " non fondé ", Mana Parfait d'expliquer qu'une étude détaillée du projet montre qu'il n'engendre aucun danger de santé pour la population ou d'appauvrissement des ressources. " Au contraire, le projet se montre respectueux de l'environnement, de la culture, locale et de la biodiversité. Il apportera rapidement des résultats positifs et visibles qui répondent aux besoins réels de la population ", selon toujours le représentant des notables de Toliara qui " garde le ferme espoir que la raison l'emporte et en appelle au président de la République Andry Rajoelina pour que ce dernier prenne les dispositions qui s'imposent pour la réouverture de Base Toliara ".

La plateforme des notables de Toliara a d'ailleurs demandé une audience auprès du Chef de l'État. " Nous continuons d'espérer que notre demande d'audience aboutisse favorablement au vu du sérieux de la situation et de l'engagement connu du président de la République pour le bien-être de la population ", conclut Mana Parfait.