Madagascar: Intempéries dans la capitale - Série d'effondrements de maisons, au moins huit morts

Les effondrements de maisons se multiplient dans la capitale. Au moins huit personnes en ont péri.

Dans la matinée d'hier, un terrible drame a eu lieu, cinq adultes et trois enfants ont été mortellement victimes de deux différents effondrements de maisons. A Antohomadinika Atsimo, six personnes sont décédées et quatre autres grièvement blessées. Les corps sans vie ont été retrouvés sous les décombres. Les victimes ont été suffoquées par les débris des briques et bétons. D'après le fokonolona, les intempéries des dernières semaines seraient à l'origine de l'effondrement.

En raison des pluies battantes déversées pendant des heures, la maison dans laquelle ils se trouvaient s'est écroulée, le domicile a été complètement détruit. Les membres de la famille des victimes, ont été aperçus, regroupés et blottis les uns contre les autres devant les corps de leurs proches. A Ambohimasina Ambohimanarina, une mère de famille âgée de 40 ans et son fils de 18 ans sont décédés lors de l'effondrement de leur habitation après des pluies torrentielles. Un éboulement a été également signalé du côté d'Ankadibevava-Ambanidia. La clôture en moellons d'un bâtiment à Ankadibevava-Ambanidia s'est effondrée, ensevelissant au passage un logement. Dans la maison se trouvait un couple retraité. Il a pu être sauvé à temps et sorti indemne.

Le terrain sur lequel les maisons étaient construites est également accidenté. L'effondrement de bâtiments est une tragédie fréquente dans le pays lors des périodes cycloniques. En effet, des millions de personnes vivent dans des immeubles délabrés et la législation concernant la construction est régulièrement bafouée. La BNGRC incite les habitants des zones à risque et à proximité d'évacuer les lieux et de rejoindre les sites mis en place par l'État. Le danger pèse sur plusieurs habitations de la capitale alors que certaines familles ne veulent pas se reloger ailleurs.