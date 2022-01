Madagascar: Un président en première ligne

Il y a un peu moins de deux ans de cela, l'état d'urgence sanitaire a été décrété sur tout le territoire de la République " pour des raisons de sécurité sanitaire, de calamité publique et pour permettre le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ".

La situation d'exception devait être renouvelée tous les 15 jours jusqu'au 04 septembre 2021. En somme, l'état d'urgence sanitaire avait duré un an, cinq mois et deux semaines pour cause de pandémie de Covid-19 dont la troisième vague est en train de déferler actuellement sur le pays. La crainte est de voir le nombre de cas contacts exploser dans les sites d'hébergement des sinistrés qui risquent de devenir des clusters, en raison du non-respect des gestes barrières dans un cadre où la distanciation physique ne fait pas bon ménage avec la promiscuité pour ne pas dire le confinement. Il n'est pas exclu que l'effectif des personnes sans-abri et/ou atteintes de la Covid-19 vienne à augmenter dans les prochains jours.

Une double menace sanitaire et humanitaire pouvant justifier de nouveau la proclamation de l'état d'urgence qui " confère au président de la République, des pouvoirs spéciaux nécessités par les circonstances pour lesquelles elle a été proclamée et met à sa disposition tous les moyens civils et militaires susceptibles d'être mis en œuvre à cet effet ". C'est d'ailleurs pratiquement le cas avec un chef de l'Etat qui est aujourd'hui sur tous les fronts comme dans la lutte contre la Covid-19.

" Garant du fonctionnement régulier des pouvoirs publics ", le président de la République se trouve en première ligne pour constater de visu l'état des lieux et donner des directives pour une meilleure organisation et coordination de la riposte face aux catastrophes naturelles. L'occasion aussi pour Andry Rajoelina de réitérer que les dirigeants et tout particulièrement les ministres doivent tout le temps et par tous les temps, descendre sur le terrain. Il est catégorique pour dire qu'" ils ne sont pas là pour réchauffer leurs seza ". Et ce, quand bien même leurs 4 x 4 de fonction seraient en général équipés de climatiseur et de sièges chauffants.