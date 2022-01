Congo-Kinshasa: Route By-pass/Kinshasa/Lemba - Un accident de circulation fait deux morts et plusieurs blessés

Deux morts et quelques blessés graves. Tel est le bilan d'un accident de circulation survenu sur la route By-pass, jeudi 20 janvier 2022, aux alentours de 7heures.

Selon les témoignages récoltés sur place, un motard qui roulait à vive allure a fini sa course devant un camion de l'Office de voirie et drainage (OVD, en sigle). Le motard et un client sont donc les deux victimes. Les blessés sont signalés dans une jeep qui roulait derrière la moto, après que le chauffeur ait tenté de dévier le motard.

A la base de cette incident, certaines personnes évoquent notamment, l'excès de vitesse. Par manque de lucidité, le motocycliste, impatient, n'a pas laissé le passage au grand camion qui descendait du côté de la station située au Rond-point Ngaba.

Ce tronçon qui n'est pas à sa première, est devenu, depuis un certain temps, l'épicentre des accidents spectaculaires. Face à cette situation, les usages de cette route présentent le non-respect des codes de la route par certains conducteurs ainsi que l'absence des dos d'âne et des policiers de circulation routière comme principales causes de ces accidents.

"C'est une situation vraiment compliquée. Les conducteurs ne veulent plus respecter les codes de la route. Le permis de conduire est délivré comme des papiers sans importance. Même les gens qui ne répondent pas aux critères, en bénéficient facilement ", a déploré un conducteur trouvé sur la route By-pass. Il est temps pour les autorités de trouver des voies et moyens pour stopper l'élan des accidents sur cette route. La vie humaine est à protéger.