Congo-Kinshasa: Loi portant protection spéciale de la femme enceinte toujours bloquée à l'Assemblée provinciale - Nord-Kivu - Des organisations féminines appellent à l'intervention des autorités

Assez le nombre de décès des femmes enceintes ! Ce jeudi 20 janvier 2022, dans la ville de Goma, plusieurs organisations féminines étaient dans la rue à Goma, chef-lieu de la province du Nord-Kivu, pour exiger l'examen de l'édit portant protection spéciale de la femme enceinte, du nouveau-né et de sa mère.

Parmi ces organisations, il y avait Congolese family of joy, le mouvement Rien sans les femmes ainsi qu'une dizaine d'organisations se battant pour l'autonomisation et l'intégration de la femme dans tous les secteurs de la vie. A en croire Anita Kavira, une des petitionnistes en RDC et plus particulièrement dans la province du Nord-Kivu, le non accès pour les femmes aux droits complets à la santé sexuelle et reproductive incluant la protection de la femme enceinte, du nouveau-né et de sa mère est un sérieux problème est un des facteurs qui sont aujourd'hui à la base de l'augmentation de la mortalité maternelle et infantile.

" D'une part, selon le rapport de Save the children, plus de 15 000 femmes vivant surtout en milieu rural meurent tous les ans dans le monde pendant l'accouchement cela par la faute d'une prise en charge appropriée. Notre pays la RDC occupe la 177eme place sur 178 pays, au Nord Kivu, plus de 400 femmes meurent par an et plus de 3000 nouveaux nés sont aussi victimes de la mortalité maternelle et infantile comme l'a dit un rapport de l'association des femmes médecins. Toutes les 9 minutes, une femme meurt des suites d'un avortement dangereux qui est soit spontané ou provoqué.

L'avortement à risque constitue à ce jour un problème majeur de santé publique, sur 287 460 décès maternels survenus par an, 165 000 ont eu lieu en Afrique, une situation qui doit nous interpeller tous ", a déclaré Anita Kavira, avant de poursuivre : " Il est donc inconcevable de continuer à supporter ce taux élevé de mortalité vue que chaque vie humaine compte, notre constitution nous donne le droit à la vie et à sa protection. Personne ne doit mourir en train de donner la vie ".