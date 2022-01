Congo-Kinshasa: Boucs émissaires !

C'est avéré, c'est claire comme de l'eau de roche. C'est certain, on peut le lire noir sur blanc. L'on ne s'en cache plus, il faut à tout prix un bouc émissaire, et de toute urgence.

Si l'on peut en trouver plusieurs, l'on ne pourra jamais rêver mieux. Entre d'une part, un bilan notoirement négatif, et d'autre part, des aspirations manifestes de briguer un second mandat, il faut trouver le juste milieu pour passer entre les mailles du filet en 2023. Dommage ! La carte de " l'intendant aigrefin " du projet " 100 jours " avait peut-être été joué trop tôt. Il a donc fallu attendre deux ans, pour sortir celui de " l'alliance factice " avec le partenaire vicieux. 2022, quatrième année au pouvoir et simultanément année pré-électorale.

A ce peuple qui attend des résultats, à cette communauté internationale devant laquelle l'on voudrait garder un semblant de légitimité, à ses adversaires, auxquels l'on voudrait prouver que l'on a à nouveau mérité la confiance populaire... il faut une nouvelle carte de toute urgence. A défaut, de ne plus avoir une carte de la même catégorie que les deux précédentes, l'on fait du bluff. Et oui, il faut abattre toutes ses cartes. L'expérience a déjà démontré que " l'enfer c'est les autres " est une formule qui fonctionne très bien. Alors, l'on désavoue, l'on dénonce, l'on accuse tout le monde de déliquescence, d'insubordination, d'indifférence...

Cependant, n'ayant plus que des alliés autour de soi, il faut réduire au silence de potentiels rivaux au sein de son propre camp, c'est au tour des gestionnaires des entreprises publiques de prêter le flanc au ridicule, ainsi que quelque autre poids plume du pouvoir présentant le bon profil, pourvu que le père de la Nation ne s'en sorte pas trop égratigné. Comme pour le projet " 100 jours ", " Tshilejelu " a aussi ses victimes déjà toutes désignées : Jean-Claude Kalenga DG du FPI, Victor Tumba DG de l'OVD, Jeannette Longa Gouverneur ai du Kasaï Orientale, et la constitution de la liste se poursuit. La chasse aux sorcières est déclarée à nouveau ouverte. Qu'en sera-t-il pour le projet de construction du port en eau profonde de Banana ? Pour l'achat et l'opérationnalisation des bateaux de pêches en commandes ? Pour le projet " Kinshasa zéro trou " ? Pour l'organisation des IXème jeux de la francophonie ?

Pour l'Etat de siège qui n'empêche ni violences, ni massacres ? Pire, ne parvient pas à prévenir la reparution des groupes armés mis aux oubliettes, cas du M23 ?... Tant de projets, tant de décisions sans aucune finalité, tant de souffrances, tant de misères, tant d'inquiétudes... Avant Fatshi serait-il égale à après Raïs ? Oui, mais à quelques détails près. " Qui avez-vous vu être inquiété par la justice ou aller en prison pour cause de détournement des deniers publics ? " Voilà le sésame, la phrase magique sur laquelle l'on mise pour hypnotiser le peuple, afin d'obtenir de lui une seconde chance.

Désolé, messieurs les mandataires, désolés, les chargés de projets... Avec un peu de chance, vous vous en sortirez peut-être comme l'Ex DG du FONER, ou l'Ex DG du FPI, ou encore l'Ex Chef du Cabinet du Chef de l'Etat, lesquels, est-il nécessaire de le signaler, avaient tous été accusés de détournement des fonds alloués au projet 100 jours. A défaut de faire mieux que son prédécesseur, que l'on a pourtant combattu avec véhémence, l'on se contente de trouver des boucs émissaires.