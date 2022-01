Congo-Kinshasa: Entrepreneuriat et valorisation de la culture africaine /Eliezer Longele - Lance le style " Afro Molato y' Africa " sur le marché

Le jeune entrepreneur congolais passionné de l'art, Eliezer Longele lance " Afro Molato y' Africa, " son nouveau style de bijoux et habillement purement africain sur le marché pour la valorisation de la culture congolaise et africaine en vue de mieux vendre l'image de la République Démocratique du Congo et de l'Afrique au niveau international.

Cette annonce a été faite par le styliste, au cours d'une interview à La Prospérité.

Passionné de l'art depuis la 4ème année des humanités, Eliezer Longele est l'un des plus jeunes artistes stylistes de la République Démocratique du Congo ayant un esprit positif fixé sur l'entrepreneuriat et au développement de la culture congolaise en particulier et Africaine, en général.

"Ce projet, je l'avais conçu après avoir regardé à plusieurs reprises à la télévision, les mariages coutumiers des sud-africains, les nigérians et autres dans les films en voyant la façon dont on utilisait les styles vestimentaires purement africains. J'avais trop aimé et je me suis dit pourquoi ne pas suivre ces modèles pour qu'un jour, je valorise mon Afrique avec mon style d'habillement " Afro Molato y' Africa ". C'est un style fait exprimer la culture africaine dans les bracelets, chaînettes, boucles d'oreilles, bagues et tant d'autres ", a expliqué Eliezer Longele.

Il n'a pas manqué, cependant, de présenter Afro Molato y'Africa seulement comme une marque de fabrication de tout ce qu'on a cité. Bien au contraire, ce style est aussi présenté comme une marque de couture africaine avec des différentes collections qu'il confectionne.

Il a lancé, enfin, un message à toute la population congolaise à venir le découvrir sur place ce samedi 22 janvier 2022 au Musée National, non loin du Palais du peuple.

Ainsi, a-t-il lancé un message de soutien au gouvernement congolais afin de l'aider pour, enfin, réaliser son plus grand rêve.