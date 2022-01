Tunisie: Situation épidémiologique - Omicron dans presque tous les foyers

"Flurona", c'est quoi ? Il s'agit d'une double infection par les virus de la grippe et du Covid. Au point qu'on puisse s'y tromper : un nez qui coule est-il un rhume ou un Covid ?

Bien qu'il ne présente pas des symptômes aussi dangereux que Delta, Omicron, lui, si galopant, risque de saturer nos hôpitaux. Au point de laisser penser à se mobiliser de nouveau, en prélude à d'éventuels scénarios. Mais, pas si inquiétants, semble-t-il. N'a-t-on pas dit que cette 5e vague sera bientôt finie et qu'elle sera la dernière ? D'ailleurs, beaucoup de spécialistes soutiennent cette hypothèse. Certains d'autres prétendent que ce nouveau variant est tellement contagieux qu'il va toucher la majorité de la population.

Pourtant, le ministère de l'Education, malgré l'opposition du syndicat des enseignants, ne pense pas procéder à la suspension des cours et la fermeture des écoles. Entre-temps, les cas de contamination dans le milieu scolaire se multiplient de plus en plus. De quoi, alors, ont peur les parents dont certains avaient réagi contre la position du ministère ? Dans la foulée, le ministère de la Santé a mis à jour la période de confinement sanitaire et les modalités de reprise du travail dans les secteurs public et privé, pour les personnes contaminées par le coronavirus. Sa dernière décision semble aussi souple et encore moins rigide. Dans un récent communiqué, il vient d'annoncer que l'auto- isolement est de 5 jours si le résultat du test PCR effectué dans un laboratoire est positif et sera porté à 7 jours en cas de persistance des symptômes. La reprise du travail après la période de confinement sanitaire est obligatoire sans présentation d'un test PCR négatif.

"Flurona" : un premier cas signalé

Cette annonce est faite suite aux recommandations du comité scientifique de lutte contre le coronavirus, lors de sa réunion, et celle du Conseil ministériel, tenues respectivement les 18 et 19 de ce mois. Ceci étant, à l'heure où Omicron gagne presque tous les foyers, avec une augmentation du nombre de décès. Statistiques du ministère de la Santé à l'appui, le taux de positivité a déjà dépassé 34%. Pire, Omicron a fait ses petits : un premier cas de "Flurona" fut, alors, détecté à Médenine. Qu'en est-il au juste ? Il s'agit d'une double infection par les virus de la grippe et du Covid. Au point qu'on puisse s'y tromper : un nez qui coule est-il un rhume ou un Covid ?

A Médenine, il y avait un cas similaire enregistré. Dans une déclaration accordée à la correspondante de "Tunisie numérique", le directeur régional de la santé, Jamel Eddine Hamdi, a expliqué qu'un jeune de 28 ans a attrapé, en même temps, le Covid-19 et la grippe, précisant qu'il s'agit là d'un cas rare. Et d'ajouter, par là même, que le séquençage génomique fut effectué dès que les professionnels de la santé ont remarqué des symptômes semblables à ceux de la grippe chez le jeune homme. Alors que ce dernier, fait-il encore savoir, est double- ment vacciné. Et que son état de santé est stable. Selon lui, la personne concernée est déjà confinée.

"Furona" est-il un nouveau variant à l'instar d'Omicron ? Dr Mahjoub Ouni, membre du comité scientifique, pense que non. "Il n'est même pas un virus, mais il s'agit plutôt d'une combinaison entre le coronavirus et la grippe qui attaque le système respiratoire", a-t-il bien éclairé. D'après lui, c'est une sorte de double contamination mi-grippe mi-Covid, accompagnée de légers symptômes. Mais elle ne présente aucune forme grave. Sauf que de tels cas, si rares soient-ils, ne sont pas facilement détectables.