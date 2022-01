Congo-Kinshasa: Etats généraux de la Communication et médias - Marcel Ngoyi insiste sur des réformes sérieuses pour le rayonnement de la Presse congolaise

Pour Marcel Ngoyi Ngoyi Kyengi, Editeur-Directeur Général du journal La Prospérité, les travaux des états généraux de la communication et médias qui s'ouvrent à Kinshasa, ce mardi 25 janvier 2022, devront constituer un nouveau départ pour la Presse en République Démocratique du Congo en cette période où les règles et principes de l'art rivalisent d'ardeur avec toutes sortes d'écueils dans le microcosme médiatique congolais.

Dans une interview accordée à Eddy Tshiala de la Radiotélévision Nationale Congolaise le samedi récent, le Patron du quotidien de Mont-Fleury a lancé un vibrant appel aux autorités du pays pour que ces assises qui vont se dérouler sous la férule du Ministre de tutelle, Patrick Muyaya, portent véritablement des fruits en termes de subvention de l'Etat congolais aux médias qui, malgré la récession économique due à la persistance du Coronavirus, ne cessent d'abattre un grand travail pour informer l'opinion. Sûr de ses convictions et par expérience, le Géniteur du journal La Prospérité a affirmé que si les médias parviennent à recevoir un coup de pousse, ils peuvent mieux faire pour servir réellement le pays.

"On a conçu les états généraux comme un cadre fédérateur d'idées, comme un creuset qui permettrait aux journalistes, aux professionnels de médias de tous bords de pouvoir mettre en commun les différentes formes d'objectifs pour les coller sous forme de recommandations. Et, parmi les recommandations qu'on peut avoir c'est celles qui vont aller vers l'influence sur le pouvoir public afin d'accélérer le processus de formalisation de tout ce qui a comme lois. Qu'est-ce que les professionnels peuvent apporter comme innovations pour que les lois qui sont en cours d'examen au niveau du Parlement soient finalement examinées et adoptées.

La deuxième chose c'est que les états généraux sont conçus comme un cadre pour panser les plaies au sein de la profession. Aujourd'hui, n'importe qui s'improvise pour opérer. Est-ce qu'il n'y a pas de lois pour qu'on respecte les normes, éthique et déontologie ? ", S'est demandé l'Editeur Marcel, peu avant d'appeler ses confrères désignés pour conduire les états généraux de la Communication et Médias à faire montre de beaucoup de volonté et d'abnégation dans l'exercice des tâches qui leur ont été confiées par le Ministre Muyaya, Porte-parole du Gouvernement.

"Pour moi, je ne m'attends pas forcément à des miracles. J'estime que les états généraux c'est un cadre qui permet aux journalistes, quelles que soient leurs souches, presse écrite, audiovisuelle ou presse en ligne, de se mettre ensemble pour réfléchir sur la profession. J'aimerais aussi qu'à cette même occasion, on tire au clair cette affaire. Je pense qu'il faudra qu'on fasse tout une étude approfondie, tout un diagnostic assez sérieux pour qu'au cours de ces états généraux, on puisse jeter les bases dans l'exercice de cette profession dans le respect des normes. La presse est le quatrième pouvoir, non constitutionnel mais reconnu comme tel parce que son influence sur la mise en œuvre de décisions publiques est indéniable. A ce titre, il faudra aussi qu'on trouve une place au soleil pour cette presse ", a-t-il tranché devant Eddy Tshiala de la RTNC.

Pour clore sa réplique aux questions lui posées, Marcel Ngoyi a insisté sur le fait que les résolutions qui découleront de ces états généraux soient qualitatives, peu importe le nombre d'experts ou professionnels de médias alignés à ce rendez-vous censé marquer d'une empreinte indélébile l'essor de la presse congolaise. "Il ne faudra pas qu'on s'attende à des miracles particuliers à l'issue de ces états généraux", a-t-il insisté pour une fois, et de conclure en ces termes : "Ce sont les professionnels de médias eux-mêmes qui vont adopter des recommandations et faire en sorte que le pouvoir public suive. "L'efficacité n'est pas un problème du nombre. C'est un problème de la qualité. Donc, il faudra qu'on aille investir dans la qualité même si le nombre peut être ce qu'il est".