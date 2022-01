Congo-Kinshasa: Atermoiements et malaises au sein du parti au pouvoir/UDPS - La Fédération de Lubumbashi opte pour la paix et la réconciliation

Il y a un proverbe congolais qui dit : "Singa ya libota e bendanaka, kasi e katanaka te ". Traduisons : "Très souvent, la famille est une corde qui raidit, mais jamais ne se rompt.

Visiblement, c'est dans cette optique que la Fédération de Lubumbashi de l'Union pour la Démocratie et le Progrès Social, UDPS en abrégé, par son Comité Fédéral a, ce mardi 18 janvier 2022, rendu public un communiqué sur sa perception de l'atmosphère anxiogène qui prévaut au sein de leur parti politique.

Malaise

Depuis la semaine dernière, aucun nom n'a aussi défrayé la chronique de l'actualité comme celui de Jean-Marc Kabund-A-Kabund. En effet, l'annonce de sa démission du poste de Premier Vice-président de la Chambre Basse du Parlement sur les réseaux sociaux, n'a cessé de faire couler encre et salive.

L'on dénote également plusieurs réactions au sein de l'UDPS, parti politique auquel il appartient et dans lequel il assume la plus haute fonction, celle de Président ai.

Dans les jours ayant suivi son annonce sur Twitter, plusieurs forces vives de l'UDPS et de la majorité présidentielle, se sont prononcées sur les affirmations de Kabund notamment, le Groupe Parlementaire de l'UDPS au sein de l'Assemblé Nationale, les députés nationaux de l'Union Sacrée de la Nation, et même, les députés provinciaux de Kinshasa, membres de l'UDPS.

Dans leurs déclarations respectives, tous sans exceptions, ont réaffirmé leur soutien au Chef de l'Etat Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, tout en désavouant le Président ai de l'UDPS qui, plus, est Premier Vice-président au sein du bureau Mboso, sa démission n'étant pas jusqu'à lors pas encore formalisée.

La Fédération de Lubumbashi hausse le ton

Alors qu'au sein de l'UDPS, le tweet de Kabund provoque une scission où les boucs sont mis à gauche et les brebis à droite, la Fédération loushoise du parti rejette cette formule strictement binaire du " pour ou contre ", présentée comme la seule pouvant résoudre l'équation posée par l'annonce de celui que l'on surnomme " maître-nageur ".

Dans le document intitulé : " La prise de position de l'UDPS/Tshisekedi, fédération de Lubumbashi, au sujet de ce qui se dessine comme crise au sein du Parti d'Etienne Tshisekedi Wa Mulumba" , qui est le compte-rendu de la réunion fédérale tenue le lundi 17 janvier 2022 à Lubumbashi, ces militantes et militants de l'UDPS déplorent le comportement pyromane de certains cadres du parti à l'instar de Peter Kazadi et Paul Tshilumbu qui, pour des intérêts purement personnels et égoïstes, veulent tirer profit de la situation, en présentant le Président a.i comme " l'opposant " au sein même du pouvoir de Félix Tshisekedi.

Faisant la part des choses dans ce communiqué, la Fédération de l'UDPS/Lubumbashi a établi une nette séparation entre le Parti et les Institutions du pays. Et, par conséquent, elle soutient que la démarche selon laquelle les problèmes internes du Parti ne peuvent prévaloir sur le fonctionnement des institutions que représente Fatshi au sommet de l'Etat, et Kabund au Parlement.

La Fédération lushoise réitère donc, son soutien et réaffirme sa confiance au Chef de l'Etat, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et considère qu'au vu de nombreuses batailles que Jean-Marc Kabund a livrées et remportées pour le compte de l'UDPS, et de tous les sacrifices que ce dernier a consentis dans l'intérêt de la lutte du parti, mettant même ses propres enfants en périls, il mérite que l'on accorde un peu plus d'attention à la qualité plutôt qu'à " son origine tribale, ses défauts... "Car, c'est lui en qui Etienne Tshisekedi wa Mulumba, lui-même, de son vivant avait placé sa confiance en le l'élevant au poste de Secrétaire Général. Il " est une valeur politique inestimable " au sein du parti.

Entre les " pour Kabund " et les " contre Kabund ", la Fédération de l'UDPS/Lubumbashi, regroupant les Comités Sectionnaires et Cellulaires, les Comités de la Ligue de Femmes et de la Ligue de jeunes, ainsi que plusieurs autres structures, en haussant le ton, élève une troisième voie, celle de la réconciliation et de l'unité. Est-ce qu'au beau milieu de ce vacarme frénétique des uns et des autres, cette Fédération réussira-t-elle à se faire entendre ?